The Last Kingdom : cette mort atroce dans la saison 5 a été la pire de toute la série Netflix

The Last Kingdom s’est achevé avec la saison 5 qui a été lancée sur Netflix la semaine dernière. Et comme prévu, les fans sont bouleversés par la mort de l’un de leurs personnages préférés et disent que c’est la pire de toute l’histoire de la série d’Uhtred.

The Last Kingdom, le drame historique qui s’inspire des sagas saxonnes écrites par Bernard Cornwell Les Chroniques Saxonnes, a été diffusé pour la première fois sur le réseau de la BBC en 2015 et s’est achevé via la plateforme de streaming Netflix la semaine dernière, lorsque de nouveaux épisodes de la saison 5 sont apparus sur les écrans des fans pour conclure la série qui suit l’Uhtred de Bebbanburg d’Alexander Dreymon.

Attention cet article contient des spoilers sur la saison 5

The Last Kingdom s’est terminée avec la saison 5

Comme annoncé avant la sortie du cinquième et dernier volet de The Last Kingdom, la série a culminé avec une guerre majeure instiguée par Brida (Emily Cox) qui était animée par sa soif de vengeance contre Uhtred. Et comme dans tout conflit armé, quelqu’un doit mourir. Comme prévu, l’un des personnages préférés des fans a été sauvagement assassiné.

La série, qui mettait en scène Dreymon, s’est arrêtée après sa 5e saison car elle était prévue avant sa première apparition à l’écran. La série a couvert sept des dix livres écrits par Cornwell et d’autres histoires sont attendues dans le cadre d’une production cinématographique déjà en cours.

Cependant, avant que l’histoire d’Uhtred ne prenne fin, la dernière saison de The Last Kingdom a connu l’une des morts les plus dévastatrices de toute l’histoire de la série Netflix. Les fans du drame historique n’ont pu s’empêcher de s’exprimer sur les médias sociaux après avoir assisté au meurtre d’Osferth, joué par Ewan Mitchell, qui a fini par être poignardé dans le dos.

Les fans ont été dévastés après avoir assisté à la mort d’Osferth dans la saison 5 de The Last Kingdom.

Sur les réseaux sociaux, les fans ont exprimé leur chagrin face à la mort d’Osferth, certains la qualifiant de pire mort de la série Netflix, qui, bien qu’elle se soit terminée avec la saison 5, poursuivra les œuvres de Cornwell à travers le film « Seven Kings Must Die », avec Alexander Dreymon dans le rôle principal d’Uhtred de Bebbanburg. C’est ce que certains fans ont dit :

« Ça m’a brisé le cœur quand il a crié : « S’il te plaît, ne me laisse pas mourir, Finan ! ».

The Last Kingdom est l’une des plus grandes séries de Netflix. Le drame a connu un énorme retard dans la livraison de sa dernière saison, principalement en raison de la crise sanitaire mondiale qui a entraîné une série de restrictions empêchant les acteurs et l’équipe de se rendre sur le plateau de tournage. Heureusement, ils ont réussi à filmer à partir de la fin de 2020 et sont en train de tourner le film, qui sortira probablement sur Netflix l’année prochaine.