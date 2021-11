The Last Kingdom saison 5 : Ce nouveau personnage pourrait changer toute l’histoire

Alors que nous attendons la sortie de la cinquième et dernière saison de The Last Kingdom, à une date encore non annoncée en décembre, les fans ont commencé à tisser toutes sortes d’histoires autour de l’ajout de ce nouveau personnage à l’intrigue historique.

Les fans de The Last Kingdom ont été anéantis lorsque Netflix a annoncé en avril dernier l’annulation de la cinquième saison du drame historique. La nouvelle a été difficile à accepter pour les fans du genre qui ont salué les performances de Rutger Hauer, Jason Flemyng, Matthew Macfadyen et Nicholas Rowe dans les rôles principaux.

La première saison de la série télévisée britannique a été diffusée le 10 octobre 2015, réalisant des audiences record en Allemagne et en France. The Last Kingdom est basé sur les romans Les Chroniques Saxonnes de l’auteur Bernard Cornwell, qui raconte l’histoire d’Uhtred de Bebbanburg, le fils d’un noble saxon tué par les Danois, devenu guerrier.

Si la date de sortie de la cinquième saison n’a pas encore été annoncée, ce que l’on sait, c’est que le final du drame historique pourrait voir le jour en décembre 2021 ou début 2020. Alors que les fans se préparent à découvrir le destin d’Uhtred, voici un aperçu de l’un des nouveaux personnages qui rejoindront l’intrigue dans sa dernière ligne droite.

Il s’agit d’Eadgifu, la troisième épouse du roi Édouard de Wessex, interprétée par l’actrice Sonya Cassidy. Un personnage basé sur un véritable personnage historique, dépeint dans la saga de Bernard Cornwell, qui, selon les données historiques, est né en 903 et est mort vers 966 à l’âge de 63 ans.

Eadgifu croisera le chemin d’Uhtred de Bebbanburg, que nous avons vu à la fin de la saison quatre interagir beaucoup plus avec ses enfants Uhtred et Stiorra, qui ont décidé de suivre des chemins séparés. Uhtred poursuivra donc ses études à l’église, tandis que sa sœur rejoindra Sigtrygger pour négocier la paix entre Danois et Saxons.

Mais la question que se posent tous les fans de The Last Kingdom est de savoir quel parti Uhtred prendra si Mercia et Wessex entrent en conflit, étant donné qu’Edward et Aethelflaed ont ouvertement l’intention de réaliser le rêve de leur père d’une Angleterre unifiée. Une question qui devra attendre la première de la cinquième et dernière saison du drame historique de Netflix.