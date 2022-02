The Last Kingdom Saison 5 : la date de sortie est plus proche qu’on se l’imagine

Le tournage de la saison 5 de The Last Kingdom s’est achevé il y a plusieurs mois. Les fans du drame historique sont impatients d’avoir plus de détails sous la forme d’une bande-annonce et d’un synopsis, mais Netflix les garde sous le coude. La plus grande question qu’ils se posent est de savoir quand sortira le dernier volet de la série d’Uhtred.

The Last Kingdom, la série historique de Netflix inspiré des histoires de Saxon de Bernard Cornwell, qui a été diffusé pour la première fois sur la BBC britannique en 2015, n’a pas publié de nouveaux épisodes depuis la première de la quatrième saison sur la plateforme de streaming en avril 2020. La série a disparu des écrans depuis près de deux ans maintenant, et devrait réapparaître en 2022 avec le cinquième et dernier volet de la série.

La série suit les aventures du guerrier Uhtred de Bebbanburg, fils d’un roi saxon qui, enfant, a été élevé par des Vikings danois après que son père a été assassiné par son oncle, qui a fini par lui ravir le trône. Dans sa lutte pour reprendre le pouvoir, le personnage joué par Alexandre Dreymon a dû s’allier à certains ennemis, mettant en jeu sa loyauté envers les personnes qui l’ont vu grandir.

The Last Kingdom Season 5 | HD Trailer

La série a été retardée en raison de la crise sanitaire mondiale qui touche le monde, et en particulier les productions télévisées. Les acteurs et l’équipe sont retournés sur le plateau à la fin de l’année 2020, et ont terminé les travaux au printemps dernier. Cependant, 2022 est arrivé et Netflix n’a pas publié de déclaration officielle sur au moins une date de sortie provisoire, malgré le fait que les prochains épisodes sont en post-production depuis plus de six mois.

Netflix garde peut-être secrète la date précise de la première de la saison 5, mais l’actrice qui joue Lady Aelswith dans le drame historique, Eliza Butterworth, a offert aux fans un détail important concernant l’arrivée des prochains épisodes qui clôtureront l’histoire d’Uhtred.

L’actrice de The Last Kingdom laisse entendre que la saison 5 pourrait être diffusée.

Eliza Butterworth s’est récemment rendue sur Instagram pour partager une photo de son personnage, tout en faisant référence à la date de sortie du cinquième et dernier volet de The Last Kingdom. L’image était accompagnée d’un commentaire soulignant que la saison 5 de la série arrive bientôt sur Netflix. Et comme prévu, les fans n’ont pas tardé à réagir à ce message.

La photo montre la veuve du roi Alfred regardant ce qui pourrait être l’un des décors de la saison 5 de The Last Kingdom. Butterworth a demandé aux fans : “Est-ce que je veux savoir ce qu’elle pense sur cette photo ? Rappelons qu’à la fin de la saison 4, Lady Aelswith a été empoisonnée, laissant le sort du personnage en suspens, mais elle devrait apparaître au moins pour les premiers épisodes.