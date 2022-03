The Last Kingdom saison 5 : explication de la fin de la série Netflix

La saison 5 de The Last Kingdom a enfin terminé l’arc d’Uhtred. Voici le détail du final de la série et la façon dont il prépare la suite du film The Last Kingdom.

La fin de la saison 5 de The Last Kingdom résout de façon appropriée le récit fascinant du drame historique en accordant à Uhtred son droit de naissance sur Bebbanburg et les terres environnantes. Le final passionnant de la série oppose les armées d’Uhtred et des Saxons du roi Édouard aux Écossais du roi Constantin, aux forces de Wihtgar et à Aethelhelm dans un combat brutal à Bebbanburg.

La dernière saison de The Last Kingdom, riche en action, a précédé la bataille finale par la mort déchirante d’Aethelflaed, Sigtrygger, Osferth et Brida, alors que la trahison d’Aethelhelm envers Edward couvait en arrière-plan. Tous les fils de l’histoire de The Last Kingdom ont culminé dans la saison 5, dont la fin ouvre la voie au chapitre final de la série.

Résumé de The Last Kingdom

The Last Kingdom suit Uhtred Ragnarsson, qui a été spolié de sa terre ancestrale de Bebbanburg lorsqu’il était enfant. Uhtred est né d’une ascendance saxonne mais a été adopté par des Danois après la mort de son père. Les aventures d’Uhtred dans The Last Kingdom se déroulent dans l’Angleterre médiévale des 9e et 10e siècles. Commençant son voyage au service du roi Alfred de Wessex, Uhtred s’est fait un nom en tuant des Danois au nom de la domination saxonne et dans l’espoir d’accumuler suffisamment d’influence pour pouvoir un jour réclamer son droit de naissance. Tout au long de la série, la double identité d’Uhtred renforce sa position de guerrier qui danse au rythme de son propre tambour.

La saison 5 de The Last Kingdom pourrait marquer la fin de la série télévisée sur Netflix, mais le service de streaming produira un film intitulé Seven Kings Must Die, qui adapte les trois derniers romans de la série Saxon Stories de Bernard Cornwell et conclut le voyage d’Uhtred. Bien qu’il ne reste pas beaucoup de détails à régler à la fin de The Last Kingdom, la série se termine par plusieurs développements ouverts qui devraient voir leurs résolutions dans le film. Voici où se termine l’histoire de The Last Kingdom et la signification de chaque événement majeur.

Pourquoi Uhtred refuse-t-il au roi Édouard le pouvoir sur la Northumbrie ?

La récupération par Uhtred de Bebbanburg comme Seigneur de Northumbrie marque la résolution de l’intrigue centrale de The Last Kingdom. Le résultat génère un nouveau conflit, car Uhtred avait initialement l’intention de céder les terres à Édouard et supposait même que son destin était de faire l’Angleterre pour le fils d’Alfred. Le plus gros rebondissement de The Last Kingdom survient lorsque Uhtred refuse d’accorder à Edward le contrôle de la Northumbrie après leur victoire. Le changement dans les plans d’Uhtred semble provenir en partie de la promesse faite par Uhtred à Stiorra et aux Danois lorsqu’il les convainc de s’allier à lui et à Edward dans la bataille de Bebbanburg. Uhtred s’engage à faire en sorte que les Danois vivent librement sur ses terres – une perspective que la juridiction d’Édouard aurait sapée. L’histoire d’Édouard, qui a toujours fait la guerre aux Danois, contredit l’espoir d’un avenir pacifique, et la seule façon pour Uhtred de payer aux Danois ce qui leur est dû est de refuser à Édouard le contrôle sur eux. Comme Uhtred le fait comprendre à l’homme lui-même, Édouard n’a jamais représenté un chef capable de diriger un royaume juste composé à la fois de Saxons et de Danois, un peu comme le roi Aethelred dans Vikings : Valhalla.

De plus, le pouvoir d’Uhtred en Northumbrie aurait été confronté à la menace du roi Constantin et des Écossais – qui contestaient depuis longtemps leur droit sur ces terres. La transformation progressive d’Uhtred en un expert en négociation aboutit à un accord avec Constantin obligeant les Écossais à renoncer à leurs revendications sur la Northumbrie en échange de la neutralité du territoire. Au final, Uhtred obtient une paix durable qui promet de bénéficier à tous les habitants de ses terres. Cependant, la négociation d’Uhtred et de Constantin se déroule à l’insu d’Edward, qui fulmine en apprenant la nouvelle. Une trahison dans l’esprit d’Edward, le plan d’Uhtred ne passera probablement pas sans conséquences futures.

Pourquoi Aethelhelm s’est-il donné la mort ?

Alors que ses chances de victoire s’effondrent, Aethelm se terre dans les murs de Bebbanburg dans Le Dernier Royaume avant qu’Aethelstan ne le trouve. Après avoir forcé Aethelm à dire à Aelfweard qu’il a orchestré l’attaque qui a tué sa mère, Aethelstan laisse vivre le traître saxon, bien qu’Aethelm annonce : » Dites à mon petit-fils que je suis un homme d’honneur » avant de lui planter un couteau dans la gorge. Aethelm se donne la mort en raison de l’échec ultime de son projet d’asseoir son petit-fils Aelfweard sur le trône du Wessex. Aidée par les Danois, l’armée d’Uhtred et d’Edward avait vaincu les hommes de Wihtgar et de Constantin, laissant Aethelm acculé et sans aucun allié puissant. De plus, l’abandon d’Aethelm par Aelfweard, après avoir découvert les manigances de son grand-père, est la goutte d’eau qui fait déborder le vase. N’ayant d’autre choix que de vivre seul et dans la honte en tant que prisonnier d’Edward, Aethelhelm prend la décision de mettre fin à ses jours.

Que signifie l’arrivée d’Osbert à Bebbanburg ?

L’une des dernières scènes de la série montre Hild s’approchant de la forteresse depuis le rivage de Bebbanburg, accompagnée dans The Last Kingdom par un garçon nommé Osbert. La série précise qu’Osbert est le troisième enfant d’Uhtred, dont il est séparé, lorsque Hild laisse entendre que le nouveau Seigneur de Bebbanburg connaît ses origines. Osbert est né lorsque Gisela, la femme d’Uhtred, est morte en couches, après quoi Uhtred a été exilé du Wessex. Avec le Jeune Uhtred et Stiorra qui semblent être du côté d’Uhtred, l’arrivée d’Osbert promet de créer une dynamique intrigante au sein de la famille régnante de Northumbrie.

La perspective de voir Osbert devenir un antagoniste est peut-être encore plus intéressante. Avant qu’Uhtred n’empale son cousin Wihtgar à Bebbanburg, Wihtgar promet que le fils d’Uhtred le tuera un jour, faisant référence à leur sombre histoire familiale. Il semblerait farfelu que le jeune Uhtred, marqué par son humilité et sa dévotion à sa foi chrétienne, s’aventure sur une voie sinistre dans laquelle il chercherait à détrôner son père, aussi les derniers mots de Wihtgar pourraient-ils préfigurer le rôle éventuel d’Osbert, qui se bat pour obtenir le titre d’héritier d’Uhtred. Cette issue pourrait s’avérer raisonnable, car Osbert pourrait se sentir lésé par la négligence d’Uhtred à son égard, ce qui motiverait le garçon à se venger.

Uhtred accomplit enfin son destin

Dans l’esprit de la phrase clé de The Last Kingdom, « Le destin est tout », le final de la série a permis à Uhtred d’accomplir son destin en tant que Seigneur de Bebbanburg et des terres environnantes. Malgré toutes les épreuves qu’il a endurées au cours des cinq saisons de la série, y compris la perte de trois amours, de deux enfants et de deux de ses amis d’enfance, sans oublier qu’il a été réduit à l’esclavage, Uhtred a triomphé de l’impossible. Ses nombreuses années passées à servir les rois et à combattre dans les batailles ont finalement été récompensées lors de la conclusion de The Last Kingdom. Uhtred possède désormais le levier dont il a toujours rêvé et qu’il espère pouvoir conserver pour des générations.

Stiorra se réconcilie avec Uhtred

Après avoir choisi le mode de vie de ses ancêtres nordiques à la fin de la saison 4, Stiorra a suivi un chemin étonnant dans The Last Kingdom saison 5. Submergée par l’angoisse après l’exécution de son mari Sigtrygger, Stiorra a tué Brida de manière choquante, peu après qu’Uhtred lui ait promis de lui pardonner au lieu de choisir la vengeance. Le désaveu de Stiorra pour son père ressemble au dégoût croissant de Brida pour Uhtred avant la saison 5. Cependant, il semble que les deux se réconcilient, car la promesse d’Uhtred de protéger les moyens de subsistance des Danois en Northumbrie laisse présager un avenir prometteur pour leur relation, ainsi que pour la coexistence pacifique des Saxons et des Danois. Les actions de Stiorra dans The Last Kingdom saison 5 prouvent qu’elle possède l’ardente défiance de son père, ce qui pourrait la conduire vers les ténèbres, mais aussi comme Uhtred, elle fait preuve d’intrépidité et de compétence face au péril, ce qui en fait la figure parfaite pour diriger aux côtés de sa famille en Northumbrie.

Le roi Édouard ne parvient pas à unifier l’Angleterre

Lorsqu’il a hérité du trône du Wessex après la mort du roi Alfred dans l’épisode 9 de la saison 3 de The Last Kingdom, le roi Edward a été chargé de concrétiser l’ambition de son père d’unifier les terres saxonnes sous un seul roi. Bien que les conflits avec les Danois et l’agitation parmi les chefs saxons aient entravé la poursuite de l’Angleterre par Edward, The Last Kingdom saison 5 l’a rapproché de son objectif (bien que, tout comme Edmund dans Vikings : Valhalla, ses défauts l’ont quelque peu gêné). Après s’être déclaré maître de Mercia et d’Eoferwic, seule la Northumbrie a échappé à l’emprise d’Edward à la fin de The Last Kingdom, mais il est difficile de croire que le nouveau pouvoir d’Uhtred découragera le roi saxon de tenter une autre conquête dans les années à venir.

Comment la fin de The Last Kingdom prépare Seven Kings Must Die

L’intrigue de la suite de The Last Kingdom, Seven Kings Must Die, a été gardée secrète, mais il est probable que de nombreux visages familiers se joindront à Alexander Dreymon pour incarner Uhtred une dernière fois. Le refus d’Uhtred d’accorder à Edward une Angleterre unie est prêt à déclencher d’autres conflits au-delà de la saison 5 de The Last Kingdom. Les deux dirigeants têtus ont un profond respect l’un pour l’autre, mais leur histoire est marquée par une profonde discorde. Il est certain qu’Edward considère l’action surprise d’Uhtred comme une atteinte à son pouvoir en tant que roi des Saxons, ce qui pourrait les placer dans des camps opposés sur le champ de bataille. De plus, avec Osbert dans le tableau à la fin de la saison 5 de The Last Kingdom, il est probable qu’il représente une figure importante dans Seven Kings Must Die aux côtés de son père, Uhtred de Bebbanburg.

Pour rappel, la saison 5 de The Last Kingdom est dispo en streaming sur Netflix.