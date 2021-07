The Last Kingdom Saison 5 : Le destin de Finan menacé dans le final de la série

in

Selon les données du créateur de la série The Last Kingdom, Finan, a un destin assuré pour la fin de la série. Mais les fans pensent que toute son histoire pourrait avoir une tournure choquante et que cela changera la vie d’Uhtred. Mais qu’arrivera-t-il à Finan ?

L’un des personnages préférés de The Last Kingdom, est Finan (Mark Rowley), qui entretient un destin douteux pour la fin de la série, alors que le créateur de la série semble se préparer à modifier la véritable histoire du personnage et à lui donner une tournure choquante. Mais que sait-on jusqu’à présent ?

Rappelez-vous que la série est basée sur les livres de Bernard Cornwell, qui raconte l’histoire d’Uhtred (Alexandre Dreymon) et sa façon d’unir l’Angleterre en pleine guerre.

Au milieu de son chemin, il a sauvé l’Irlandais Finan de l’esclavage, devenant finalement son meilleur ami. Jusqu’à présent, Finan a réussi à rester à l’abri du danger, mais il est encore temps pour lui d’avoir des ennuis, surtout la saison dernière.

Mais, dans les livres de Cornwell, Finan retourne en Irlande pour affronter son frère qui l’a banni de sa patrie, après l’avoir combattu, il parvient à survivre et à rester en vie jusqu’à la fin des livres.

Cependant, cette histoire est celle qui garde les fans de The Last Kingdom, parce qu’ils croient que la série s’écartera de l’intrigue originale pour intensifier le drame avec une mort déchirante.

« Finan à la réunion du conseil d’administration : » La saison 5 aura fière allure… Les Danois ont peut-être une barbe très bien taillée… mais notre article est de Friankia… Élégant… Pratique… et cela correspond au thème de cette semaine au défilé de mode de Wessex, “”, a écrit Mark Rowley dans un post Instagram.

Alors que d’autres fans espèrent qu’il noue une relation avec le nouveau venu Eadith (Stéphanie Martini), car elle n’a pas encore trouvé l’amour. Bien qu’il soit peu probable que Finan meure dans la série, ce n’est pas impossible.

Les fans attendent que la plateforme de streaming Netflix dévoile la bande-annonce et la date de sortie de la saison 5 de The Last Kingdom, alors qu’ils revivent chacune de leurs saisons.