The Last Kingdom Saison 5 : Les fans se demandent si ce personnage sera dans le dernier opus

La saison 5 de The Last Kindgom est en préparation et les fans sont impatients de savoir si de nouveaux personnages rejoindront le casting dans le dernier opus. Alors Berg apparaîtra-t-il dans la dernière saison?

Lors de la saison précédente de The Last Kingdom, ont été présentés de nouveaux arrivants Eadith (Stefanie Martini) et son frère Eardwulf (Jamie Blackley). Maintenant, les fans sont impatients de savoir si un personnage des romans, Berg, apparaîtra.

The Last Kingdom est une adaptation télévisée des romans de Cornwell et, pour la plupart, la série est restée fidèle aux livres en termes de personnages. Le personnage, Berg, est apparu dans certains romans et fait partie des troupes nationales d’Uhtred (Alexander Dreymon).

Il n’est pas encore apparu dans la série, mais si Uhtred doit revenir à Bebbanburg dans la saison cinq, il pourrait apparaître. Le nom de Berg est vieux germanique et signifie forteresse, vous devez donc faire tout votre possible pour protéger Uhtred.

La cinquième saison est basée sur les livres 9 et 10, et comme Berg apparaît dans le neuvième livre, il pourrait bien apparaître, mais rien n’a encore été connu sur un nouveau personnage inclus dans la série

Le casting de la saison 5 de The Last Kingdom n’a pas encore été annoncé

On ne connait pas encore la distribution de la cinquième saison mais on espère que plus d’informations seront bientôt disponibles. Comme certains fans s’en souviendront peut-être, Berg Skallagrimmrson a joué un rôle majeur dans le livre huit, alors les téléspectateurs se demandent s’il sera inclus.

Ils ont suggéré que Berg se traduirait bien à l’écran comme un autre membre notable de l’équipe Uhtred. Le fils d’Uhtred, Young Uhtred (Finn Elliot) ayant choisi d’éviter de nouveaux conflits, Uhtred pourrait avoir besoin d’une autre recrue. Espérons que le guerrier apparaîtra dans la prochaine saison de The Last Kingdom sur Netflix.