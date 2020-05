The Last Kingdom Saison 4 – La fin expliquée ici!

– Publicité –



La saison 4 de The Last Kingdom a débarqué sur Netflix au plus tôt. Il est sorti en avril par Netflix avec 10 épisodes. Les fans ont vu qu’Uhtred combat le roi Edward Saxon dans la bataille contre les Danois. Voici tout ce qui s’est passé dans la saison 4.

The Last Kingdom Saison 4 – Alerte Spoilers à venir!

Nous avons vu que le seigneur de guerre viking Sigtrygger s’était associé à Brida pour prendre le contrôle du royaume saxon. Le roi Edward sait que son adversaire est trop fort pour se briser et il décide donc de mettre le feu au royaume par rage. Plus tard, Uhtred parvient à le persuader de ne pas prendre de telles décisions irrationnelles. Pendant ce temps, Edward pense qu’il est totalement fiable en tant que roi ou non pour prendre une telle décision sous pression.

Plus tard, Sigtrygger a pris en otage la fille d’Uhtred, Stiorra, et les deux fils d’Edward. Et puis il menace Edward de tuer ses fils s’il ne discute pas de la remise de Winchester. Maintenant Uhtred entre dans le cadre en tant que métier. Il remplace les fils d’Edward comme otages.

Edward conclut un accord en disant que Sigtrygger peut emporter un de ses 4 royaumes et la fille d’Uhtred avec lui.

Les fans espèrent également obtenir une saison 5. Brida donne naissance à son enfant au milieu des bois dans les scènes de fin de la saison 4. Son enfant peut apporter une grande touche à la saison à venir. On pourrait s’attendre à ce que Brida devienne l’un des plus grands ennemis d’Uhtred plus tard dans la saison. Nous avons vu Brida se venger de tous ceux qui l’ont maltraitée.

La scène d’empoisonnement de Lady Aelswith a également été un tournant. Il n’est pas encore clair qu’elle survivra ou non et quel impact sa mort aura sur le royaume.

Une autre chose à noter dans la nouvelle saison est quand Uhtred va récupérer sa patrie. Les fans affichent constamment qu’ils attendent avec impatience la nouvelle saison. La saison 4 de Last Kingdom est disponible en streaming sur Netflix.

