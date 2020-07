‘The Last Kingdom’ renouvelé pour une cinquième saison sur Netflix

Ces derniers jours, la plateforme de streaming Netflix confirme l’avenir de certaines de ses fictions les plus connues et Ce mardi 7 juin, le tour est venu pour «The Last Kingdom». La fiction basée sur les romans de Bernard Comwell, à l’origine appelé « The Saxon Stories » mettra en vedette une cinquième saison sur la plate-forme, comme ses protagonistes ont officiellement confirmé sur uun appel vidéo Zoom qu’ils ont fait et qu’ils ont partagé avec leurs followers sur les réseaux sociaux.

Alexander Dreymon dans ‘The Last Kingsom’

Les acteurs et l’équipe de la série ont voulu remercier le soutien de la compagnie pour la rénovation et l’amour que tous les fans ont montré jusqu’à présent au projet. Il convient de rappeler que malgré ses débuts sur BBC Two, Netflix est devenu son seul producteur depuis le troisième lot. « Nous avons eu une telle réponse au cours de la dernière saison que nous sommes ravis de vous ramener la série pour sa cinquième saison sur Netflix », a déclaré le producteur exécutif de fiction Nigel Marchant, soulignant également « la grande base de fidèles adeptes » que le projet a eu ces dernières années.

Notamment le nouveau lot d’épisodes arrivera sur Netflix l’année prochaine et aura dix épisodes, le même nombre de chapitres qui en ont fait les troisième et quatrième saisons. Il arrivera après la première du quatrième, qui a eu lieu le 26 avril. Pour l’instant l’entreprise Il n’a pas précisé les dates prévues pour le tournage du nouveau lot., des enregistrements qui seront sûrement très différents compte tenu de toutes les mesures préventives qui ont été intégrées au tournage en raison du coronavirus COVID-19 qui a affligé la planète entière.

Ce sera la cinquième saison

Quant à l’intrigue de celui-ci, la fiction avec Alexander Dreymon, Eliza Butterworth, Ian Hart et Arnas Fedaravicius, entre autres, basera l’histoire de sa cinquième saison sur les livres neuf et dix de la saga littéraire sur laquelle il est basé, d’une certaine manière, nous verrons qu’Uhtred commence à comprendre que son destin est étroitement lié à celui de l’Angleterre et qu’il doit donc affronter son plus grand ennemi et subir la pire douleur possible pour tout être humain. En outre, nous connaîtrons la destination finale d’Aelswith après avoir été empoisonné par Aethelm.