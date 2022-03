The Last Kingdom : pourquoi la saison 6 n’aura pas lieu ?

La saison 5 de The Last Kingdom a déjà été diffusée sur Netflix et la série aura droit à une suite dans un format différent, expliquent les créateurs.

L’une des principales sorties du mois de mars sur Netflix, The Last Kingdom a également fait son entrée dans la liste des séries qui s’achèvent sur la plateforme de streaming. La saison 5 est la dernière du drame inspiré de l’œuvre de Bernard Cornwell – mais cela ne signifie pas que l’histoire s’arrête là. Les créateurs de l’intrigue ont déjà confirmé qu’une autre œuvre est à venir et qu’en 2023, nous aurons un film inédit pour clore la série.

Contrairement à ce que certains fans pourraient imaginer, The Last Kingdom n’a pas été annulé et la fin avec la saison 5 était déjà prévue dès le début de la production.

« Nous avons toujours prévu que la série ne compterait que 5 saisons, ce n’est donc une surprise pour personne. Lorsque nous avons commencé, il n’existait que dix livres [de Bernard Cornwell], c’est donc l’arc que nous avions prévu. Je suis très heureux de la façon dont les choses se passent », a déclaré le protagoniste Alexander Dreymon.

The Last Kingdom aura une suite

Bien qu’il était prévu de mettre fin à la série après la saison 5, l’équipe créative discutait depuis longtemps des options de bouclage et est arrivée à la conclusion qu’un long métrage serait la meilleure option. Intitulé Seven Kings Must Die, le film The Last Kingdom a déjà commencé à être produit, mais sa sortie n’est pas prévue avant 2023.

« Nous avons discuté de la possibilité d’une courte prolongation pendant un certain temps parce que nous pensions que ce n’était pas encore la fin. Et puis nous avons eu une grande impulsion des fans, ainsi que de Netflix, pour faire un spécial qui serait une version cinématographique de la série », poursuit l’interprète d’Uhtred.

Aucun détail n’a encore été dévoilé sur l’intrigue du nouveau film, mais le producteur exécutif Nigel Marchant a expliqué que l’idée est qu’il fasse office d’épilogue.

« La saison 5 ressemble vraiment à la fin de la série et le film sera quelque chose de beaucoup plus ‘fermé’. Ce sera un plaisir supplémentaire pour les fans, mais vous pouvez aussi le regarder sans avoir jamais vu la série », a-t-il déclaré.