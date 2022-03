The Last Kingdom : Alexander Dreymon révèle ce qui l’a déstabilisé dans le rôle d’Uhtred

The Last Kingdom, le drame historique suivant Uhtred de Bebbanburg sur Netflix vient de terminer sa saison 5 sur la plateforme de streaming et Alexander Dreymon a révélé l’un de ses plus grands défis dans l’interprétation de son personnage.

The Last Kingdom, l’adaptation télévisée de l’œuvre littéraire de Bernard Cornwell, Les Chroniques Saxonnes, a été diffusée pour la première fois en 2015 sur le réseau de la BBC et la semaine dernière, elle a trouvé sa conclusion lorsque les dix derniers épisodes sont apparus sur la plateforme de streaming Netflix, mettant un point final à cette partie de l’histoire d’Uhtred de Bebbanburg, le personnage interprété de façon magistrale par Alexander Dreymon.

Dans la série Netfllix, Uhtred est un guerrier né saxon mais enlevé par des Vikings danois alors qu’il n’était qu’un petit garçon, après que son oncle ait orchestré le meurtre de son père pour lui voler le trône de Bebbanburg. Tout au long des cinq saisons, le personnage d’Alexander Dreymon est maintenu dans une lutte constante pour retrouver ce qui lui appartient vraiment.

Comme la plupart des drames historiques, The Last Kingdom est une série où la violence fait partie de l’intrigue inspirée de l’histoire écrite par Cornwell, et chacun de ses personnages représente le mode de vie des Vikings et des Saxons de l’époque à laquelle la série se déroule. Ainsi, il ne fait aucun doute que les membres du casting ont dû relever de grands défis lors du tournage devant les caméras.

La série Netflix se caractérise par la présentation de ses personnages plongés dans des situations à fort enjeu et en constant mouvement. Cela inclut des scènes de combat dans de grandes batailles en portant des costumes d’époque. Dans une interview récente, Alexander Dreymon a fait l’éloge des costumiers de The Last Kingdom, et a révélé en même temps ce qui a été la partie la plus inconfortable du rôle d’Uhtred de Bebbanburg.

Au cours de la conversation, Alexander Dreymon a admis que ces professionnels de l’équipe de production l’ont aidé à améliorer la constitution physique de son personnage dans Le dernier royaume. Cependant, il a avoué que les vêtements qu’il devait porter pendant les longues journées de tournage pour jouer Uhtred étaient trop inconfortables pour lui. Il a expliqué :

« Comme je l’ai déjà dit, j’aime l’élément physique de l’interprétation d’un personnage et le costume me donne définitivement une physicalité qui m’aide à incarner le personnage, juste à cause de ce que ça fait de porter ces bottes et de ce que l’armure me fait ressentir. Surtout l’armure, c’est très inconfortable, c’est très serré. Certaines armures que j’ai portées étaient extrêmement lourdes. » « Avoir cette épée sur l’épaule vous fait bouger d’une manière tellement différente de votre vie quotidienne. Parce que si vous passez une porte ou même si vous croisez quelqu’un, vous devez bouger vos épaules pour que l’épée ne frappe pas quelqu’un à la tête. Je ne sais pas si le costume me donne le personnage, mais il me donne certainement le physique d’Uhtred ».

Certes, The Last Kingdom est l’une des plus grandes séries que Netflix ait jamais présentées, avec un arc narratif remarquable qui en a fait l’un des drames historiques les plus regardés sur le réseau de streaming. La série s’achève peut-être avec la saison 5, mais les fans pourront voir davantage d’Uhtred dans le film « Seven Kings Must Die », actuellement en tournage.