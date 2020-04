‘The Last Kids on Earth’: une série illustrée pour enfants maintenant disponible sur Netflix !!

– Publicité –



La dernière série d’enfants illustrés sur les enfants est maintenant diffusée sur Netflix, nous avons tous ses détails. Basé sur les livres de la même rubrique, le dernier Kids on Earth est une série illustrée pour enfants. L’auteur de la série est Max Brallier. Le spectacle comprenait des visages d’étoiles comme

Nick Wolfhard, Mark Hamil et Rosario Dawson dedans.

La chaîne tourne autour d’un groupe d’amis.

– Publicité –

Orphelin, Jack Sullivan et son cercle d’amis tentent de s’amuser dans les zombies, les monstres extraterrestres et la restauration rapide dans le désert.

Il faut savoir que le livre 2 sur Netflix a été remodelé pour le livre II. Le film d’animation pour enfants ne devrait plus être un choc, car il y a encore plus de livres à explorer, à ne pas manquer la réussite croissante de l’émission parmi les téléspectateurs.

The Last Kids in Earth Book 3: Date de sortie