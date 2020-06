The Last Days Of American Crime : Coup dur pour le film avec 0% de critiques positives

Adapté par le réalisateur Olivier Mégaton à partir des comics de Rick Remender et Greg Tochini, le film d’action The Last Days Of American Crime est disponible depuis ce vendredi sur Netflix. L’histoire se passe dans un futur proche où le gouvernement a mis en place une onde radio capable d’empêcher le cerveau humain de commettre des crimes. Graham Brick, un criminel professionnel met en place un plan pour voler l’une des stations émettant le signal Radio avant de quitter le pays. Un scénario original avec un casting pourtant intéressante, mais qui n’a pas réussi malheureusement à récolter le succès escompté.

Vu la bande-annonce, The last days of American Crime méritait bien un bon succès, mais malheureusement c’était un flop. Même avec un casting intéressante : Edgard Ramirez, Michael Pitt et Anna Brewster qui jouent les rôles principaux. Le film n’a pas réussi à séduire les critiques.

Le succès n’était pas aux rendez-vous pour The Last Days Of American Crime

L’agrégateur d’avis et de critiques Rotten Tomatoes n’a malheureusement rien récolté de positif pour le film. 0% de compliments et d’encouragement et une très mauvaise note de 2,27/10. Un fait très rare pour être souligné. Dès les premiers commentaires, les expressions n’ont pas été tendres, pour ne pas dire méchantes. Pour certains ce flop compliquerait certainement la suite de la carrière du français Olivier Mégaton, petit protégé du réalisateur Luc Besson. Pour rappel son dernier film Taken 3 date de 2015. Un nouveau film qui aurait dû relancer sa carrière, mais qui malheureusement devrait être vite mis aux oubliettes.

Qui va me rendre les 2h30 que je viens de perdre devant The Last Days of American Crime commis par Olivier Megaton, qui ? (sinon la bd est chouette elle). pic.twitter.com/I5SA0pDRww — Gendraud Aurélien (@GendraudA) June 8, 2020

On a regardé The last days of American Crime, et bien ne faites pas ça chez vous! L'un des pires films que j'ai vus. — ladress (@ladress_feed) June 6, 2020