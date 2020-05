The Last Airbender ‘est une épopée d’animation fantastique qui comprend la dévastation de la guerre – / Film

(Bienvenue à Le flux de quarantaine, une nouvelle série où l’équipe / Film partage ce qu’elle a regardé tout en prenant ses distances sociales pendant la pandémie de COVID-19.)

Les séries: Avatar: le dernier maître de l’air



Où vous pouvez le diffuser: Netflix

The Pitch: «Il y a longtemps, les quatre nations vivaient ensemble en harmonie. Ensuite, tout a changé lorsque la Nation du Feu a attaqué. » Ainsi commence la série animée bien-aimée Nickelodeon Avatar: le dernier maître de l’air. Situé dans un monde fantastique où les gens ont la capacité de manipuler les éléments grâce à une technique appelée «flexion» Avatar: le dernier maître de l’air suit Aang, 12 ans, maître de l’air et la dernière réincarnation de l’Avatar, la seule personne capable de contrôler les quatre éléments. Découvert gelé dans la glace par deux frères et sœurs de la tribu des eaux du sud, Katara et Sokka, Aang découvre qu’il a disparu depuis 100 ans, période pendant laquelle la Nation du Feu a mené une violente guerre contre les autres nations. Maintenant, c’est le devoir d’Aang de maîtriser les trois autres éléments et d’arrêter la Nation du Feu avant qu’elle ne conquière le monde.

Pourquoi est-il essentiel de regarder: De nombreux essais ont été écrits sur la riche construction du monde et le formidable travail de caractère de Avatar: le dernier maître de l’air (y compris certains par le vôtre vraiment). Mais ce dont je veux parler, c’est de la façon dont cette émission animée pour enfants traite avec sensibilité les blessures profondes et les conséquences éternelles de la guerre.

Lorsque la série commence, la guerre est devenue une réalité pour les personnages de Avatar: le dernier maître de l’air, qui ont été forcés de grandir trop vite et de faire face à plus de traumatismes que les enfants ne devraient en avoir. Vu à travers les yeux optimistes et naïfs d’Aang, les effets dévastateurs de la guerre deviennent trop clairs.

Les personnages qui lancent l’action de la série, Katara et Sokka, sont victimes de la guerre. Leur mère a été tuée lorsque leur village a été perquisitionné par la Nation du Feu, et ils n’ont pas vu leur père, qui avait cessé de se battre pendant la guerre, depuis des années. Aang arrive comme une bouffée d’air frais, les exhortant à s’amuser et à jouer. « Je n’ai pas fait ça depuis que je suis gamin! » S’exclame Katara lors d’une partie de traîneau à pingouins avec Aang. « Vous êtes toujours un enfant! » Aang répond.

En train de regarder Avatar: le dernier maître de l’air en tant qu’adulte, je deviens mal à l’aise Jeune ces personnages le sont. Aang n’est même pas encore un adolescent, mais porte le fardeau de sauver le monde sur ses épaules, tandis que les adolescents Katara et Sokka souffrent du traumatisme de personnes deux fois plus âgées. C’est normal pour toute épopée fantastique, mais la chose étonnante à propos de Avatar: le dernier maître de l’air est aussi fantastique que le monde est, et aussi souvent que nous avons vu le voyage du héros épique auparavant, la série traite ces traumatismes et cicatrices émotionnelles avec un réalisme respectueux.

Ce n’est pas seulement un monde de magie et de mythe, mais un monde où les enfants soldats sacrifieront volontiers des vies pour prendre pied contre la Nation du Feu, où les anciens prisonniers de guerre peuvent devenir des monstres aussi terribles que leurs ravisseurs, où vous pouvez ressentir de la sympathie pour les personnages des deux côtés de la bataille. Être témoin de ces terribles effets de la guerre fait partie de ce qui transforme l’antagoniste de la série Zuko en un anti-héros réticent. Et interroger les conséquences de la guerre est ce qui élève la série d’un dessin animé pour enfants à l’une des meilleures séries animées de tous les temps.

