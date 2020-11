The Lair sera le prochain film d’horreur du réalisateur Neil Marshall – / Film

Neil Marshall, le cinéaste derrière La descente et un gars dont le nom est impliqué dans un scandale hollywoodien en cours impliquant sa fiancée, l’actrice Charlotte Kirk, a un nouveau projet en préparation. Marshall dirigera la photo d’action-horreur Le repaire, à propos d’un pilote de la Royal Air Force qui se fait abattre en Afghanistan et tombe sur un bunker rempli de monstres. Ce n’est pas vraiment du matériel frais pour Marshall – le Descente, sans doute son meilleur film, implique également des personnes combattant des créatures souterraines.

De nos jours, chaque fois que le nom de Neil Marshall apparaît, il a tendance à être associé à son fiancé, Charlotte Kirk. C’est une histoire un peu compliquée, et personne ne connaît tous les faits, mais voici comment Variety résume les choses:

Église [is] au centre de deux scandales sexuels à Hollywood, qui ont conduit à l’éviction du vice-président de NBCUniversal Ron Meyer et du PDG de Warner Bros., Kevin Tsujihara. Kirk a été accusé, avec ses finances, de chercher à extorquer des millions de dollars en échange de leur silence sur les allégations d’inconduite sexuelle de Kirk. Ils nient les allégations. Kirk est apparu le plus récemment dans le film d’horreur de Marshall, «The Reckoning», qu’elle a également co-écrit.

Et alors que le scandale continuait de déborder, Le calcul a fini par être retiré du Festival international du film Fantasia de cette année, où il devait avoir sa première mondiale. Mais aucun de ces développements n’empêche Marshall d’aller de l’avant avec un nouveau projet: Le repaire. Par cette même histoire de variété, Le repaire «Se concentre sur la pilote de la Royal Air Force, le lieutenant Kate Sinclair, qui en est à sa dernière mission de vol lorsque son avion est abattu au-dessus de l’un des bastions rebelles les plus dangereux d’Afghanistan. Elle trouve refuge dans un bunker souterrain abandonné où se réveillent des créatures mortelles artificielles – mi-humaines, mi-extraterrestres et avides de chair humaine. Sinclair s’échappe à peine et ramène sans le savoir les créatures connues sous le nom de Ravagers à une base de l’armée américaine.

Un personnage féminin combattant des créatures souterraines est un territoire familier pour Marshall, car c’est le même principe de base La descente. Mais depuis que je trouve La descente être le meilleur film du cinéaste, je ne me plains pas. Je suis heureux de le voir exploiter ses atouts.

« Si Le calcul était un drame gothique en témoignage du pouvoir et de la résilience des femmes, alors Le repaire est mon vrai retour à l’horreur de sang et à l’action de genre intense dans le style de Des chiens soldats, La descente, et jour du Jugement dernier», A déclaré Marshall. «Je fais quelque chose d’effrayant comme l’enfer, palpitant et très amusant. C’est un plaisir pour la foule, un tour de montagnes russes qui fait monter l’adrénaline; spectaculaire et fort, inspiré des films de genre classiques comme Extraterrestres, Prédateur, et La chose et leur utilisation incroyable des effets de créature pratiques. Mettant en vedette une nouvelle race de terreur à l’écran, «The Lair» sera une bête grondante et vorace d’un film. Je vais avoir les mains ensanglantées en faisant celui-ci!

Articles sympas sur le Web: