The Kissing Booth 3 : Récap et résumé des 2 premiers volets avant la suite sur Netflix

L’une des comédies romantiques pour adolescents les plus populaires de ces dernières années, The Kissing Booth (2018) a tout ce que les fans du genre peuvent demander – d’une belle distribution complète représentant des personnages à l’emporte-pièce à une forte dose de romance et d’amitié avec suffisamment de conflits pour rendre l’intrigue intéressante. Son énorme succès a conduit au développement d’une série de films. Le deuxième volet, The Kissing Booth 2 (2020), est une suite parfaite. Il introduit de nouveaux personnages et fait avancer l’histoire de manière globale. Les films sont basés sur les livres du même nom de Beth Reekles. Voici l’histoire de la série de films The Kissing Booth.

Attention spoilers sur The Kissing Booth

Récap de The Kissing Booth 1

Shelly “Elle” Evans (Joey King) et Lee Flynn (Joel Courtney) sont nées à la même heure, le même jour dans le même hôpital de Los Angeles, en Californie, et leurs mères respectives, Sara (Molly Ringwald) et Joni (Chloe Williams ), étaient les meilleurs amis. C’est donc compréhensible, Elle et Lee sont inséparables depuis l’enfance. Alors qu’ils font pratiquement tout ensemble, leur activité préférée est de jouer sur une machine de danse d’arcade. Depuis qu’Elle a perdu sa mère des suites d’une maladie en phase terminale à l’âge de 14 ans, Sara est la figure maternelle de sa vie et de celle de son frère Brad. Elle a le béguin pour le frère aîné de Lee, Noah (Jacob Elordi), qui conduit une moto et se bat.

Elle et Lee ont cet ensemble de règles d’amitié qu’elles doivent toutes les deux suivre. Certains sont assez banals et idiots, comme la règle numéro 8 : les meilleurs amis doivent se dire s’il y a quelque chose de coincé dans leurs dents ou sur leur visage. D’autres sonnent comme la mise en œuvre de limites. Par exemple, la règle numéro 9 stipule que les proches de votre meilleur ami sont interdits. Mais cela n’empêche pas Elle de rêver à Noah. Représentant le club de danse de l’école, Elle et Lee organisent un stand de baisers pour la collecte de fonds de leur école. Elle essaie de convaincre Noah d’être présent au stand, mais il refuse.

Cependant, elle va toujours de l’avant et dit aux filles OMG populaires (Olivia, Mia et Gwyneth) qu’il sera là. Le jour de la collecte de fonds, le kiosque à baisers s’avère être l’événement le plus réussi. Réalisant que son frère pourrait ne pas se présenter, Lee passe derrière le stand car ils avaient promis qu’il y aurait un Flynn là-bas. Cependant, les filles attendaient Noah. Quand il semble que personne ne l’embrassera, une fille nommée Rachel (Meganne Young) le fait.

Les filles OMG pensent qu’Elle leur a menti et essaie de la punir, lui faisant embrasser un garçon ordinaire de leur école. Cependant, Noah est celui qui embrasse finalement une Elle aux yeux bandés. Une chose en entraîne une autre, et ils commencent finalement à sortir ensemble en secret. Inévitablement, Lee le découvre et Elle finit par s’aliéner à la fois Lee et Noah. Elle finit par se réconcilier avec Lee en dansant avec lui sur l’arcade et lui fait plus tard se rendre compte qu’elle aime vraiment Noah.

Elle retrouve également Noah et entame une véritable relation. Lorsque Noah va à l’université de Harvard, les deux décident de faire fonctionner leur relation à distance. Dans sa voix off, Elle admet qu’elle ne sait pas si la relation va durer, mais elle sait qu’une partie d’elle appartiendra toujours à Noah.

Récap de The Kissing Booth 2

Le deuxième film commence avec Noah à Harvard et Elle et Lee en dernière année de lycée. Comme ils ont fait tout le reste de leur vie ensemble, Elle et Lee ont l’intention d’aller à l’Université de Californie à Berkeley. Cependant, Noah dit à Elle qu’il veut qu’elle fréquente Harvard ou l’une des autres universités de Boston afin qu’ils puissent se voir régulièrement. Cela complique soudain la vie d’Elle. Elle remarque qu’une belle jeune femme nommée Chloé (Maisie Richardson-Sellers) fait partie du cercle d’amis de Noah et devient jalouse.

Elle se rend à Boston pour voir Noah et visiter les campus des universités. Lorsqu’elle trouve une boucle d’oreille sous le lit de Noah, elle soupçonne qu’elle appartient à Chloé. De retour à la maison, elle parle à son père des frais de scolarité. Après avoir appris que la famille n’a pas assez d’argent pour subvenir à ses besoins si elle fréquente un collège privé, elle s’inscrit à un concours de danse d’arcade, espérant le gagner et utiliser l’argent pour financer ses études.

Pendant ce temps, la relation de Lee et Rachel souffre de la présence constante d’Elle dans toutes leurs activités. Lee prétend qu’il est blessé et convainc Elle de demander au nouveau gars populaire de leur école, Marco Valentin Peña (Taylor Zakhar Perez), de s’associer avec elle pour la compétition. Marco a déjà accepté d’être présent au stand de baisers que les deux amis organisent à la Charity Fair. Il accepte finalement la demande d’Elle et les deux commencent à s’entraîner.

Le jour du concours, Lee découvre qu’Elle envisage d’aller à Harvard. Elle et Marco remportent le concours, après quoi il l’embrasse. Noah, qui est dans le public, le voit et s’en va. Toute la colère et la frustration d’Elle, Lee et Noah à propos des actions de l’autre éclatent pendant le dîner de Thanksgiving de la famille Flynn.

Rachel rompt plus tard avec Lee après avoir découvert qu’il n’a jamais parlé à Elle de leur donner de l’espace. Il est révélé que même si la boucle d’oreille appartient à Chloé, elle est tombée de son oreille la nuit où Noah n’était pas dans sa chambre, et elle a dormi sur son lit. Leur relation est similaire à celle entre Lee et Elle.

Finalement, Rachel et Lee se réconcilient. Marco embrasse Elle, mais elle lui dit que même si elle a des sentiments pour lui, elle ne pense pas qu’il est fait pour elle. Elle trouve finalement Noah dans le même parc où ils ont partagé leur premier baiser, et ils se remettent ensemble. Après le jour de la remise des diplômes, Elle dit à Lee, Noah et Rachel qu’elle a été mise sur les listes d’attente de Harvard et de Berkeley. En réalité, elle a été acceptée dans les deux universités mais n’a pas décidé laquelle fréquenter.

The Kissing Booth 1 et 2 sont dispo en streaming sur Netflix, The Kissing Booth 3 sera disponible à partir du 11 août.