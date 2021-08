The Kissing Booth 3 : Quel âge ont les acteurs dans la vraie vie ?

La star de The Kissing Booth 3, Joey King, n’avait que 17 ans lorsque le premier volet de cette trilogie a été tourné. Nous partageons donc avec vous l’âge actuel des acteurs de ce film original de Netflix.

Le film qui nous a fait découvrir l’idée à un million de dollars de deux adolescents : un stand de baisers pour collecter des fonds dans un lycée, est enfin arrivé sur Netflix pour poursuivre la romance de Elle et Noah, faisant des stars de The Kissing Booth 3, Joey King et Jacob Elordi, les stars adolescentes les plus sexy du moment.

Dans une interview pour le New York Times, la star a confié qu’elle avait “traversé beaucoup de moments importants de sa vie pendant le tournage de cette trilogie”, car lorsqu’elle a commencé ce projet, elle n’avait que 17 ans, et a donc pratiquement grandi avec son personnage de lycéenne. En outre, Joey King dit qu’elle “n’a jamais pensé qu’elle changerait autant en tant que personne”.

“Ma perspective sur la vie a changé : ma perspective sur la famille, les relations, la carrière. Alors quand j’ai l’impression d’avoir traversé tant d’épreuves avec Elle, je comprends pourquoi j’ai tant changé en tant que personne et j’ai tant appris”, a-t-elle déclaré dans l’interview.

Mais Joey King n’était pas la seule à être encore mineure lorsque cette histoire originale de Netflix a commencé à se dérouler, Jacob Elordi a également terminé son adolescence sur les plateaux de tournage ; cependant, d’autres comme Joel Courtney et Taylor Zakhar Perez ont joué des personnages beaucoup plus jeunes qu’eux dans la vraie vie, c’est pourquoi nous partageons avec vous les âges réels des acteurs de cette trilogie.

Joey King (Elle Evans)

La protagoniste Joey King n’avait que 17 ans lorsque le premier film de The Kissing Booth a été tourné, et le 30 juillet 2021, elle a eu 22 ans.

Jacob Elordi (Noah Flynn)

Jacob Elordi, qui a volé nos cœurs avec son rôle de Noah mais aussi dans la série Euphoria, a 24 ans et partagera bientôt l’affiche avec Ben Affleck dans Eaux Profondes.

Joel Courtney (Lee Flyn)

Bien que Joel Courtney joue le jeune frère de Noah dans The Kissing Booth 3, dans la vraie vie, il a un an de plus que Jacob Elordi, il a 25 ans.

Taylor Zakhar Perez (Marco Pena)

Taylor Zakhar Perez a rejoint le casting de The Kissing Booth 2 pour jouer le rôle de Marco Peña. Bien qu’il joue également un lycéen, il aura 30 ans en décembre de cette année.

Meganne Young (Rachel)

Le 22 mars, Meganne Young, qui joue la partenaire de Lee dans la trilogie, a eu 31 ans, ce qui fait d’elle la plus âgée de la jeune distribution.

Molly Ringwald (Mme Flynn)

Molly Ringwald a 53 ans et pour The Kissing Booth 3, elle revient dans le rôle de la maman de Noah et Lee. Elle sera bientôt de retour pour partager l’affiche avec Joel Courtney dans le film Pursued.

Maisie Richardson-Sellers (Chloe)

Maisie Richardson-Sellers joue le rôle de Chloe, la meilleure amie de Noah à l’université. Dans la vraie vie, elle a 29 ans.

Judd Krok (Ollie)

Judd Krok joue une scène importante dans The Kissing Booth 2 et a 25 ans dans la vie réelle.