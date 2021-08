The Kissing Booth 3 : heure et date de sortie du film sur Netflix

Lorsque The Kissing Booth a débarqué pour la première fois sur Netflix en 2018, peu de gens auraient pu imaginer que cette joyeuse rom-com deviendrait une trilogie à part entière.

Avance rapide jusqu’en 2021 et le troisième et dernier volet de la série de films The Kissing Booth doit arriver sur Netflix avec un autre dilemme auquel Elle Evans doit faire face alors qu’elle se prépare à partir pour l’université. Mais quelle est la date de sortie de The Kissing Booth 3 et quelle a été l’histoire jusqu’à présent ?

Sorti pour la première fois en mai 2018, The Kissing Booth raconte l’histoire d’Elle Evans (Joey King) qui explore sa relation naissante avec Noah Flynn (Jacob Elordi), le frère aîné de son meilleur ami, Lee (Joel Courtney). Pendant toute son enfance, Elle a eu le béguin pour Noah, mais ne voulait pas gâcher son amitié avec Lee.

Cependant, les choses se compliquent lorsque le duo installe un stand de baisers dans le cadre d’une collecte de fonds à l’école, ce qui amène Elle et Noah à partager un baiser. Il y a plusieurs rebondissements, mais le couple termine le premier film dans une relation. Mais avec Noah sur le point de partir pour Harvard, Elle n’est pas sûre que leur relation puisse durer.

Le deuxième film de Kissing Booth, sorti en juillet 2020, poursuit l’histoire d’Elle en dernière année avec Noah désormais parti à Harvard et grâce aux ragots de l’école, Elle est nerveuse à l’idée que leur relation se brise. Initialement, Elle et Lee avaient prévu d’aller à Berkley ensemble après avoir obtenu leur diplôme de fin d’études secondaires, mais comme Elle veut aussi être avec Noah, elle postule également à Harvard.

Pendant ce temps, un nouvel arrivant à l’école, Marco Peña, fait bouger les choses car il n’a d’yeux que pour Elle. Les deux jeunes gens se rapprochent alors qu’ils se préparent ensemble pour une compétition de danse.

Marco et Elle s’embrassent après la compétition, mais elle avoue à Marco qu’elle aime Noah et elle se réconcilie avec Noah. Le film se termine à la fin de l’année de terminale, lorsque le projet d’Elle de postuler à la fois à Berkley et à Havard se retourne contre elle, car elle est acceptée dans les deux établissements et se retrouve face à une décision impossible à prendre.

Date et heure de sortie de The Kissing Booth 3

The Kissing Booth 3 arrive sur Netflix le mercredi 11 août et sera diffusé à 9h01 en France. Le troisième et dernier film de la trilogie The Kissing Booth 3 se déroule pendant l’été précédant l’entrée à l’université d’Elle, qui n’a pas encore choisi son établissement.

C’est un choix angoissant car elle risque de briser le cœur de son petit ami Noah ou de sa meilleure amie de toujours, Lee. Cependant, pour compliquer encore plus les choses, Marco n’a pas été découragé dans sa poursuite d’Elle et cherche à gagner son cœur après que le couple ait partagé un baiser la dernière fois. Préparez le pop-corn car cela pourrait devenir très intéressant.