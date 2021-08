La fin de The Kissing Booth 3 expliquée : Elle choisit Noah ou Marco ?

Depuis la sortie du premier film en 2018, la franchise The Kissing Booth est devenue l’une des séries de films pour adolescents les plus populaires de tous les temps. Le troisième volet, The Kissing Booth 3, conclut parfaitement cette trilogie très appréciée. C’est essentiellement un conte de passage à l’âge adulte. Le public peut voir les personnages qu’ils ont appris à connaître et à aimer franchir enfin le seuil de l’âge adulte. C’est nostalgique et merveilleusement doux-amer. Les films sont basés sur la série de livres homonyme de Beth Reekles. Voici tout ce que vous devez savoir sur la fin de The Kissing Booth 3.

Attention spoilers sur The Kissing Booth 3

De quoi parle The Kissing Booth 3

Le film commence peu de temps après la remise des diplômes de Shelly “Elle” Evans (Joey King) et Lee Flynn (Joel Courtney). Elle n’a toujours pas dit à Lee et Noah (Jacob Elordi) qu’elle avait été acceptée à la fois à Berkeley et à Harvard. Elle ne peut pas décider laquelle choisir car elle sait que son choix rendra l’une de ses deux personnes préférées “très malheureuse”. Pendant ce temps, les parents de Lee et Noah décident de vendre leur maison sur la plage.

Elle et les garçons y ont passé chaque été de leur vie, alors ils deviennent naturellement tristes en entendant la nouvelle. Cependant, eux et Rachel (Meganne Young) décident de passer un dernier été à la maison avant que la famille Flynn ne le perde pour de bon. Ils obtiennent la permission de M. Flynn et Sara (Molly Ringwald) en leur promettant de s’occuper de la maison et de les avertir si une personne intéressée se présente.

En nettoyant les chambres, Elle et Lee trouvent une liste qu’ils ont faite il y a quelque temps : la liste des choses à faire pour la plage. Elle décide finalement d’aller à Harvard. Pour compenser Lee, elle suggère qu’ils cochent les éléments de leur liste. Aussi mécontent que Lee soit de la décision d’Elle, il accepte de compléter toute la liste des choses à faire dans le peu de temps dont ils disposent.

Cependant, Elle commence bientôt à ressentir la pression d’essayer de tout équilibrer. De plus, son père lui dit qu’il a commencé à voir une femme nommée Linda. Elle travaille comme serveuse dans un restaurant local, où elle rencontre Marco (Taylor Zakhar Perez). Il devient vite évident qu’il est toujours très amoureux d’elle. Elle se sent extrêmement dépassée par son travail, les nouvelles de la nouvelle petite amie de son père, le fait de passer du temps avec Noah et de faire la liste des choses à faire avec Lee. Elle finit par se confier à Marco sur ses peurs et son stress. Pendant ce temps, Chloé (Maisie Richardson-Sellers) vient séjourner à la maison de la plage à cause des problèmes conjugaux de ses parents.

La fin de The Kissing Booth 3: Elle choisit-elle Noah ou Marco ?

Le triangle amoureux entre Elle, Noah et Marco n’est pas aussi important dans ce film que dans The Kissing Booth 2. C’est principalement parce que ce film se concentre davantage sur l’âge adulte d’Elle que sur sa vie amoureuse. Elle passe la majeure partie du film à essayer de rendre les autres heureux, en particulier Noah et Lee, et néglige complètement ses propres besoins et son bonheur. Mais peu importe combien elle essaie de supprimer son stress, cela déborde inévitablement. Elle trouve en Marco un confident, une personne à qui elle peut parler de tous les problèmes de sa vie.

Ce qu’elle ne réalise pas, c’est que Marco l’aime toujours. Il n’arrête pas de se montrer à des choses qu’elle est censée faire avec Noah et les autres. Cela aboutit finalement à une confrontation entre Noah et Marco lors d’une fête à la maison de la plage, au cours de laquelle ce dernier frappe Noah. Bien conscient de l’histoire de violence de Noah, tout le monde à la fête attend avec impatience de voir ce qui se passe ensuite. Cependant, Noah dit simplement qu’il ne fait pas cela et s’en va.

Elle le retrouve plus tard sous le signe hollywoodien. Noah, qui est un peu plus mature qu’Elle et Lee, se rend compte des sacrifices qu’Elle fait pour lui. Il sait qu’il viendra peut-être un moment dans le futur où elle regrettera ces choix. En conséquence, il rompt avec elle. Bien qu’Elle ait d’abord du mal à comprendre ses raisons, elle finit par le faire après avoir décidé ce qu’elle veut faire de sa vie.

Elle dit au revoir à tous ses amis de l’école. Marco lui dit qu’il aura une année sabbatique avant de partir à New York pour poursuivre une carrière de musicien. Et son histoire et celle d’Elle s’arrête là. Chloé, qui a toujours été une bonne amie de Noah et rien de plus, s’en va également. Rachel met fin à sa relation avec Lee, craignant qu’ils ne deviennent comme Noah et Elle s’ils ont une relation à distance.

6 ans plus tard, Elle et Noah se retrouvent à la foire caritative de leur école devant le stand des baisers. Il est maintenant diplômé en droit de Harvard et propose de rejoindre des fermes à Los Angeles et à New York pendant qu’elle travaille en tant que développeur de jeux pour une entreprise indépendante.

Il devient évident qu’ils ont encore des sentiments l’un pour l’autre. Elle révèle qu’elle a maintenant sa propre moto et Noah lui demande de se joindre à lui pour une balade la prochaine fois qu’il sera en ville. En partant, il monte quelques marches et s’arrête. Cette scène est un retour à la scène du départ de Noah pour Harvard dans le premier film. Cependant, il se retourne et lui fait signe cette fois, lui montrant qu’il peut être aussi romantique que n’importe qui. Le film se termine avec Noah et Elle conduisant leurs motos sur les mêmes routes panoramiques qu’elles empruntaient lorsqu’elles étaient plus jeunes.

Bien que le film ne le mentionne pas explicitement, le public peut présumer que Noah a accepté l’offre d’emploi à Los Angeles et a décidé de rester proche de sa famille et d’Elle. Si cela ne s’est pas déjà produit, Elle et Noah ne manqueront pas de se remettre ensemble. Après leur rupture, elle a pensé que Noah n’était pas le bon. Elle n’avait pas réalisé que c’était une interruption temporaire dans leur relation dont ils avaient tous les deux besoin. Le temps les a tempérés tous les deux, mais l’amour qu’ils ressentaient l’un pour l’autre n’a pas disparu. Et il a eu six ans pour le faire. Maintenant qu’ils ont découvert qui ils sont, il est temps de raviver la romance.

Quelle université fréquente Elle : Harvard ou Berkeley ?

Après la rupture de Noah avec Elle, elle envisage toujours d’aller à Harvard. À ce moment-là, tout le monde sait qu’elle a été acceptée dans les deux collèges. Lorsque Lee apprend la rupture, il suggère immédiatement qu’elle vienne à Berkeley avec lui, incitant Elle à souligner que c’est le problème. Pour Elle, il n’a jamais été question de ce qu’elle veut faire de sa vie. Après une conversation avec Sara, une femme qui est pour elle une figure maternelle depuis la mort de sa propre mère, Elle décide de faire d’elle la priorité.

Elle a toujours été passionnée par le jeu. Elle visite l’Université de Californie du Sud et passe avec succès le processus d’admission pour s’inscrire au département de développement de jeux. Comme mentionné ci-dessus, après le saut de 6 ans, elle travaille en tant que développeur de jeux dans une entreprise indépendante.

Elle et Lee restent-ils amis ?

Oui, Elle et Lee restent amis. Après le saut de 6 ans, Elle rencontre Lee et Rachel (qui se sont réconciliés et vont bientôt se marier) à la foire caritative. Leur amitié a été l’un des éléments d’intrigue les plus importants de ces films, et elle a subi son lot de hauts et de bas. Après que Noah ait rompu avec Elle, elle a également des problèmes avec Lee pour ne pas s’être présenté à ce qui était censé être leur dernière danse sur la machine d’arcade.

En fin de compte, Elle fait comprendre à Lee qu’elle doit suivre son propre chemin et faire ses propres choix. Avant que Lee ne parte pour Berkeley, Elle ajoute une nouvelle règle à sa liste : “Appelez toujours votre meilleure amie à chaque fois qu’elle vous manque.” Il est révélé que Lee a acheté la machine d’arcade et l’a laissée à Elle. Bien qu’ils passent les prochaines années physiquement séparés, ils ne se perdent jamais de contact.

Après l’obtention de son diplôme, Lee retourne à Los Angeles, et pour lui et Elle, c’est comme si aucun temps ne s’était écoulé. Ils ont tous deux grandi dans la période intermédiaire, mais leur amitié est restée la même. Lorsqu’ils découvrent que les étudiants ont continué à organiser des stands de baisers lors de foires caritatives, ils partent pour une joyeuse promenade dans le passé.