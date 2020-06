The Kissing Booth 2: Que sont les annonces officielles? Cast Members, Plot line et tout ce que nous savons sur la nouvelle version de Netflix.

Le film Kissing Booth s’est avéré en 2018, et le Web est devenu fou de cette rom-com, qui dépeignait la camaraderie et l’amour du point de vue du lycée. Le film a été une réussite commerciale sur Netflix, avec la foule collée à leurs écrans. Nonobstant, ce n’est pas la fin depuis que nous l’avons.

Comme le dernier film, le spin-off est également fondé sur le roman de Beth Reeckles, « The Kissing Booth 2: Going the Distance ». Voici, pour la plupart, les subtilités pour vous sur Kissing Booth 2!

Date de sortie

La déclaration de spin-off a été faite en février 2019, et dans la mesure où nous savons que l’enregistrement du film s’est terminé en août 2019. Quoi qu’il en soit, il n’y a eu aucune déclaration officielle sur la date de sortie du film.

Au fur et à mesure, la pandémie de coronavirus en progression peut faire différer le film au stade de la création.

The Kissing Booth 2: Distribution

Le film est un spin-off qui devrait avoir le premier casting sans faute.

Par conséquent, Joey King va jouer le personnage d’Elle Evans, et Jacob Elordi va assumer son travail, Noah Flynn. Ce sera un peu tragique pour la foule de voir le couple revenir à l’écran après avoir vu leur séparation. Nous allons également voir Joel Courtney assumer le poste de Lee Flynn.

A leurs côtés, nous avons également Molly Ringwald comme Mme Flynn, Meganne Young, Rachel et Carson White comme Brad Evans. Certaines nouvelles augmentations ont également fait surface, notamment Taylor Perez en tant que Marco et Maisie Richardson-Sellers en tant que Chloé.

The Kissing Booth 2: Premise

Ce film tourne autour de la relation de distance importante entre Elle et Noah. Comme indiqué par le dernier film, Noah est parti pour Harvard pendant qu’elle poursuit sa dernière année de lycée.

Les deux nouveaux personnages, Marco et Chloé, sont confrontés individuellement à la vie instructive d’Elle et de Noah. En conséquence, ils poseront des problèmes spécifiques dans la relation de distance importante du couple.

C’est ce que nous avons sur The Kissing Booth 2. Restez en sécurité et nous vous tiendrons au courant.