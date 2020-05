The Kissing Booth 2: Quand la suite sera-t-elle diffusée sur Netflix?

Image: IMDb The Kissing Booth 2

The Kissing Booth – un film américain de 2018, est basé sur un genre romantique et comique. Il est basé sur un roman du même nom écrit par Beth Reekles. Après deux ans du premier film, The Kissing Booth 2 est prêt à être diffusé prochainement sur Netflix.

The Kissing Booth 2: Date de sortie

Le film sorti le 11 mai 2018 sur Netflix. Bien qu’il ait reçu des critiques amères des critiques, les téléspectateurs l’ont largement consommé.

Nous avons une date pour # TheKissingBooth2! https://t.co/aYT5meF3tO

– Entertainment Tonight (@etnow) 22 mai 2020

Le tournage du film s’est terminé en octobre 2019. Le film est enfin prêt à être bientôt diffusé sur l’écran Netflix. Bien que tout le monde s’attendait à ce qu’elle soit diffusée d’ici mai 2020, les fabricants ont déclaré que la suite serait diffusée le 24 juillet 2020.

La sortie de la suite révélée par Joey King!

Joey King a révélé la date de sortie de The Kissing Booth 2 le 21 mai 2020, lors d’une session en direct sur YouTube. De plus, d’autres acteurs en faisaient partie. Ils ont révélé quelques détails supplémentaires sur la suite.

Parallèlement à cela, King a également partagé une affiche officielle de The Kissing Booth 2. Il présente les principales stars du film.

Image: Just Jared L’affiche officielle de The Kissing Booth 2 L’intrigue attendue:

Le premier épisode de The Kissing Booth s’est avéré être un grand succès. C’était probablement le «film le plus regardé du pays, et peut-être du monde».

Le Kissing Booth 2 suivra l’intrigue du premier film en lui donnant un nouveau tournant dans la bonne direction.

Probablement, Noah sera vu voler à Harvard dans la troisième partie du film. Elle ira également au lycée pour poursuivre ses études.

Ils seront vus dans une relation à longue distance. Noah pourrait se rapprocher d’une fille de son collège. C’est maintenant sur Elle que lui fait-elle confiance.

The Kissing Booth 2: Distribution

Les principaux membres de la distribution devraient revenir, notamment:

Image: Trinikid Le casting principal de The Kissing BoothJoey King dans le rôle de Shelly « Elle » Evans

Joel Courtney comme Lee Flynn

Jacob Elordi comme Noah Flynn

Meganne Young en tant que Rachel

Stephen Jennings comme Mike Evans

Carson White comme Brad Evans

Molly Ringwald comme Mme Flynn

Morné Visser comme Mr. Flynn

Conclusion: La suite de The Kissing Booth sera bientôt diffusée sur Netflix avec de nouveaux rebondissements et beaucoup plus à découvrir sur la vie des personnages.