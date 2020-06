The Kissing Booth 2: Date de sortie, distribution et intrigue!

– – –

Mises à jour de The Kissing Booth 2: The Kissing Booth est l’un des films Netflix Original. Le genre du film est la comédie et la romance. Les téléspectateurs de Netflix ont donné un immense amour à la première partie du film. Le film tourne autour de la romance et de l’amour au lycée. Il y a une date de sortie confirmée pour vous dans cet article. Vérifiez-le!

La date de sortie de The Kissing Booth 2:

Nous avons la date de sortie confirmée de The Kissing Booth 2. Les fans sont très heureux de connaître la date de sortie. La date de sortie officielle est le 24 juillet 2020.

– – –

Une très bonne nouvelle que la production du film a été réalisée entre juin et octobre 2019. Juste avant la pandémie!

Le casting de The Kissing Booth 2:

Il y avait une rumeur selon laquelle Jacob Elordi ne se joindrait pas à Noah Flynn. Les téléspectateurs étaient découragés de recevoir cette nouvelle. Cependant, il est affirmé que Noah Flynn sera là. Le casting comprend Joel Courtney comme Lee Flynn, Elle’s BFF et Noah’s frère. Aussi, Meganne Young comme la meilleure moitié de Lee Rachel, Molly Ringwald comme Noah et maman de Lee, et Bianca Bosch comme la jeune femme OMG Olivia. Il y aura de nouveaux visages. Maisie Richardson et Taylor Perez sont de nouveaux visages.

L’histoire de The Kissing Booth 2:

La première partie du film s’est terminée lorsque Noah est allé à l’université. Elle est restée pour terminer ses études secondaires. Elle n’était pas sûre de savoir s’ils établiraient une relation à distance. La deuxième partie du film traitera du même problème. Elle quand déménage à l’université rencontre un nouveau mec. Marco est le nom du gars. L’histoire pourrait avoir un triangle amoureux ou une jalousie.

Quel que soit le scénario, nous sommes à l’avantage du film.

Rester connecté!

– – –