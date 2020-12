The King’s Man and Tom and Jerry Movie Streaming Release in Consideration – / Film

Même si nous sommes sur le point de publier un vaccin contre le coronavirus, les premiers mois de 2021 ne sont toujours pas parfaits pour les cinémas qui reprennent leurs activités normales. Certains films initialement prévus pour une sortie au début de l’année prochaine sont déjà passés à plus tard dans l’année, tels que Ghostbusters: l’au-delà et le biopic d’Aretha Franklin Le respect, mais les studios envisagent d’envoyer certaines sorties du premier trimestre 2021 au streaming, comme l’hybride live-action / animé Tom et Jerry et le retardé précédemment Kingsman franchise prequel L’homme du roi.

Variety a toute une histoire sur l’état de la distribution en salles alors que la pandémie de coronavirus continue de s’aggraver aux États-Unis, forçant le resserrement des restrictions dans certains États et continuant à éloigner les gens des salles de cinéma. Même le box-office du week-end de Thanksgiving était lugubre malgré la mer de voyageurs ignorant les conseils du Center for Disease Control. Et pour tous ceux qui, au cours des premiers mois de 2021, verraient les choses revenir un peu à la normale pour les cinémas, détrompez-vous.

À la suite de Wonder Woman 1984 En concluant un accord qui verra sa sortie simultanée en salles et en streaming sur HBO Max à partir du jour de Noël, il semble que Warner Bros Pictures envisage de faire de même avec quelques-unes de ses sorties en salles pour début 2021.

Tout d’abord, il y a le thriller Les petites choses mettant en vedette Denzel Washington. Le film de Le côté aveugle et Le fondateur réalisateur John Lee Hancock est actuellement prévu pour une sortie en salles le 29 janvier 2021. Ensuite nous avons Tom et Jerry prévu pour 5 mars 2021, et le drame biographique Judas et le Messie noir avec Daniel Kaluuya et Lakeith Stanfield, qui n’a actuellement pas de date de sortie définie. Ces trois films sont envisagés pour des sorties hybrides potentielles dans les cinémas et sur HBO Max.

Le week-end dernier, nous avons entendu Godzilla contre Kong est dans le mix pour déclencher un éventuel accord de streaming chez HBO Max, un film beaucoup plus gros que les versions susmentionnées que Warner Bros. Pictures envisage pour le streaming. Apparemment, le studio a également envisagé de faire de même avec le prochain Combat mortel film, mais ils ont décidé de le retenir pour une sortie en salles complète sans option de streaming pour l’accompagner.

Warner Bros. Pictures n’est pas le seul studio à envisager davantage de sorties en streaming. Les studios du XXe siècle de Disney pourraient également voir deux de leurs sorties en streaming. le Kingsman: les services secrets prequel L’homme du roi a une date théâtrale de 12 février 2021, et la comédie musicale de drag queen qui arrive à l’âge adulte Tout le monde parle de Jamie est prêt à être publié le 26 février 2021. Apparemment, il y a des discussions sur l’envoi de ces films en streaming, la comédie musicale se dirigeant probablement vers Disney + et L’homme du roi arrivant potentiellement sur Hulu.

Il peut sembler évident de publier certains de ces films en streaming au lieu de salles de cinéma, mais les studios ont beaucoup de choses à considérer en dehors du box-office. Les contrats avec les réalisateurs, les grandes stars de cinéma ou les producteurs où le box-office peut avoir un impact sur les bonus peuvent compliquer le passage d’une version au streaming. De plus, les studios ont des accords cinématographiques internationaux auxquels ils sont contractuellement redevables, et certains cinéastes ne souhaitent pas repousser la sortie aux États-Unis pour s’aligner sur la sortie mondiale, principalement en raison de problèmes de piratage et de la nécessité d’en avoir deux séparés. campagnes de marketing à deux moments différents. Mais ce sont des temps sans précédent et des concessions seront faites, mais nous devrons attendre de voir comment ces offres de streaming potentielles se dérouleront.

