The InBetween sur 13ème Rue : intrigue, casting, tout savoir sur la série d’horreur fantastique

Vous êtes à la recherche d’une nouvelle série à regarder ? Eh bien, ne cherchez pas loin, car la première saison de « The InBetween » débarque dès ce 2 août sur 13ème Rue. La chaine a en effet programmé la diffusion des deux premiers épisodes de la saison 1 ce soir à partir de 20H55. Diffusée sur la NBC en 2019 et ayant été créée par Moira Kirland, à qui l’on doit déjà la célèbre série « Dark Angel » avec Jessica Alba ou encore « Lincoln : À la poursuite du Bone Collector », la série s’est arrêtée après la première saison composée de dix épisodes. Pourtant, mélangeant parfaitement plusieurs genres, comme le drame, l’épouvante-horreur, le fantastique et surtout le policier, elle ravira surement de nombreux téléspectateurs. Que nous réserve alors cette série que nous a préparé 13ème Rue ? C’est ce que nous allons découvrir dans cet article.

« The InBetween », c’est quoi l’histoire ?

Beaucoup d’entre nous n’ont surement pas encore entendu parler de cette série américaine tout droit sortie de l’imagination de Moira Kirland et c’est normal puisqu’elle n’a pas eu de suite. Sinon, rassurez-vous puisque nous avons justement prévu de vous faire un petit résumé de ce dont parle la série. « The InBetween » nous emmène donc à Los Angeles pour suivre l’histoire de Cassie, la fille adoptive du lieutenant Tom Hackett. Quand on la voit, personne n’imaginerait que cette jeune fille possède un don de clairvoyance très particulier, car elle peut voir et communiquer avec les morts. Le scénario vous rappellera surement un peu celui de « Ghost Whisperer » avec Jennifer Love Hewitt. Mais, la petite différence entre Cassie et Melinda (Jennifer Love Hewitt) c’est que notre héroïne a également des visions d’évènements passés et futurs.

Et la jeune femme a des visions partout, que ce soit au supermarché, sous la douche ou aussi dans ses rêves. Cependant, les morts avec qui elle arrive à communiquer ne sont pas tous pareils et certains d’entre eux sont même malveillants. Toutefois, grâce à cette extraordinaire capacité, elle arrive à régler les problèmes des familles des défunts. De plus, et c’est ce qui rend la série très intéressante, le père de Cassie étant lieutenant de police ainsi que son collègue, Damien Asante, un ancien agent du FBI tombent toujours sur des enquêtes très complexes. Évidemment, quand elle le peut, la jeune femme n’hésite jamais à leur donner un coup de main afin d’élucider des meurtres, des enlèvements ou n’importe quels autres crimes que son pouvoir peut aider à résoudre.

Entre le fait qu’elle doit réussir à garder le contrôle de ce cadeau empoisonné et sa vie en tant que femme, Cassie a conscience qu’elle ne peut pas vivre comme tout le monde, mais au moins elle a la chance de pouvoir aider de nombreuses personnes. Voilà donc ce qui vous attend ce soir sur 13ème Rue et on a justement évité de trop en dire pour ne pas vous gâcher la surprise. Donc, pour connaitre la suite, rendez-vous à partir de ce soir.

Qui verra-t-on au casting de cette série ?

Pour le casting de « The InBetween », la cinéaste Moira Kirland a décidé de faire appel à des acteurs et actrices qui ont déjà l’habitude du petit écran. On commence directement par les personnages principaux, comme Cassie incarnée par Harriet Dyer, qu’on a déjà vu dans « Invisible Man », « Super Mamans » ou encore « Killing Ground », Damien Asante incarné par Justin Cornwell (Jingle Jangle, Empire) et Tom Hackett incarné par Paul Blackthorne (Arrow, DC’s Legends of Tomorrow).

À leurs côtés, nous verrons également au fil des épisodes, Stephen Lobo, Abby Ross, Linda Boyd, Jordyn Ashley Olson, Scott Michael Campbell, Ptolemy Slocum, Anne-Marie Johnson, Grace Lynn Kung, Kwesi Ameyaw, Anne Leighton, Jason Beaudoin, Andres Joseph, Nick Wolfhard, Gabriel Jacob-Cross, David Quinlan, Sandy Robson, Tysen Larter, Chad Buchanan, Cindy Luna, Sean Bolger et Cliff Prang.

THE INBETWEEN Official Trailer (HD) Harriet Dyer Paranormal Series

Lire cette vidéo sur YouTube

Donc, que vous soyez fans du genre dramatique, d’épouvante-horreur, de fantastique ou policier, 13ème Rue vous donne rendez-vous ce soir à 20H05 pour découvrir les deux premiers épisodes de « The InBetween ».