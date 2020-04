‘The Imagineering Story’ offre un aperçu des coulisses de la création de Magic Theme Park – / Film

(Bienvenue à Le flux de quarantaine, une nouvelle série où l’équipe / Film partage ce qu’elle a regardé tout en prenant ses distances sociales pendant la pandémie de COVID-19.)

La série TV: L’histoire de l’imagination

Où vous pouvez le diffuser: Disney +

Le Pitch: Créée par Walt Disney, Imagineering est une division de la société Disney chargée de transformer leurs films en mondes immersifs à thème fantastique pour nous d’explorer et de jouer. Cette série documentaire en six parties lève un regard derrière le rideau de la division qui a créé Disneyland et Walt Disney World et les personnes qui ont rendu tout cela possible. Chaque épisode nous fait traverser une décennie, montrant la création et les défis derrière certaines des destinations les plus appréciées au monde.

Pourquoi est-il essentiel de regarder: Ceci est un visionnement essentiel pour tout fan de Disney, grand ou petit, jeune ou vieux. Je dirais que c’est la première raison de s’abonner à Disney +, même sur Le Mandalorien. Il s’agit essentiellement d’un documentaire de six heures divisé en épisodes d’une heure, chacun couvrant une décennie de l’histoire de la société. Ce n’est pas seulement une histoire fantastique des parcs à thème et des centres de villégiature en évolution de Disney, mais un aperçu révélateur de la quantité de travail nécessaire à leur création, des accords politiques à la conception créative en passant par la construction.

La série jette un regard sur les événements sous trois angles, en se concentrant sur l’histoire humaine des artistes et artisans qui créent la magie, la surveillance et le leadership de l’entreprise qui se révèle parfois être un obstacle, et les événements mondiaux qui défient et influencent la direction de l’entreprise. Les cinéastes ont eu accès à des images d’archives invisibles qui ont été magnifiquement restaurées. Je serais ravi de voir beaucoup d’anciens spéciaux de Disney TV obtenir ce genre d’amour. Et il y a des moments véritablement touchants où nous suivons les Imagineers qui ont largement contribué à donner vie à cette magie en revisitant les attractions sur lesquelles ils ont marqué.

Ce type de série aurait pu facilement être un projet de propagande Disney comme Un jour à Disney, mais ce qui va au-delà, c’est qu’il a été réalisé par Leslie Iwerks, cinéaste nominé aux Oscars et aux Emmy Awards. Bien qu’elle partage un héritage avec la société (son grand-père était l’animateur et co-créateur de Mickey Mouse et Oswald the Lucky Rabbit), elle est une cinéaste documentaire accomplie et respectée qui a été autorisée à aborder ce monde selon ses propres conditions. Je ne vais pas dire que c’est une verrue et tout le monde regarde Imagineering, mais il est étonnamment honnête au sujet de ses échecs – surtout quand nous sommes dans les époques avant la direction actuelle.

Si j’ai une plainte sur cette série, c’est que c’est trop court! Le premier épisode traite de la création de la division par Walt Disney, de sa participation à l’exposition universelle de New York de 1964 et du développement et de la construction du parc Disneyland. J’ai l’impression qu’un film de six heures très convaincant pourrait être produit en se concentrant uniquement sur cette période. J’espère que Disney continue de produire du contenu documentaire sur l’histoire des parcs au niveau de L’histoire de l’imagination. Je pourrais imaginer une série avec chaque épisode mettant l’accent sur la création d’une attraction singulière.

