The Hollow Season 2 Date de sortie prévue, [CAST], Intrigue et scénario

Nous allons parler de The Hollow Season 2, aujourd’hui. La série Web d’animation fantastique, «The Hollow», revient sur Netflix après un intervalle de deux décennies avec sa prochaine saison sous peu. La saison 1 de «The Hollow» avait un coin de notre cœur qui gagnait en affection.

Suite à l’ensemble des problèmes et difficultés que les personnages principaux ont dû traverser, se remettre, le trio souhaite rentrer chez eux au réveil. Cependant, les choses ne sont pas aussi simples dans les spectacles de mystère.

Créé par Kathy Antonsen Rocchio, Mepham, Vito Viscomi, avec Greg Sullivan, le spectacle contient Josh Mepham et Greg Sullivan en tant que réalisateurs avec Netflix Streaming Services et 9 Story Distribution International.

La série a été produite par Kathy Antonsen Rocchio par Josh Mepham, Vito Viscomi et Greg Sullivan. À la même époque, Jeff Holloway et Chris Bevacqua sont les producteurs. Dans le guide suivant, nous allons probablement passer en revue d’autres détails de la saison 2 de The Hollow, le casting, l’intrigue et la date de sortie.

The Hollow Season 2 Date de sortie

La deuxième saison de The Hollow sera disponible dans le monde entier sur Netflix le 8 mai 2020. Les dix épisodes de la première saison de cette série ont été publiés ensemble le 8 juin 2018. L’annonce de l’émission a été faite en février, et nous ‘ ai attendu pour l’obtenir depuis lors.

The Hollow Season 2 Cast Detail

La première saison a eu Ashleigh Ball dans le rôle de Mira, qui est une fille asiatique, un casting de voix d’Adrian Petriw dans le rôle d’Adam, qui est un garçon hispanique; avec Connor Parnall comme Kai en tant que principaux protagonistes. Les personnages qui étaient basés comme les principaux antagonistes sont Diana Kaarina en tant que Vanessa, qui est une fille caucasienne; Alex Barima jeter et Jesse Moss comme Skeet.

D’autres personnages notables de l’émission incluent Mark Hildreth comme The Weird Guy, Nicole Oliver comme Tree ou the Spider-Woman, Michael Daingerfield comme Benjamini, Ian James Corlett comme Benjamin, Brian Drummond comme Death, Kathleen Barr comme The Witches, Lee Tockar comme Dave , Paul Dobson comme Minotaure et Jason Simpson comme Cyclope.

La prochaine saison devrait reprendre les fonctions de Valin Shinyei, Austin A.J. Abell et Sean Thomas, jouant avec le rôle de Miles. De plus, il a été vérifié que Franciska Friede et Ashleigh Ball reviendront jouer avec Mira, tandis qu’Adrian Petriw sera probablement de retour en tant qu’Adam et Connor Parnall depuis Kai.

The Hollow Saison 2 Bande-annonce

Voici l’URL de l’aperçu officiel de Hollow Season 2. Vous pouvez cliquer sur le lien ci-joint si vous souhaitez jeter un œil à la bande-annonce officielle de la série.

Le spectacle d’aventure mystère animé tourne en perdant chacun de leurs souvenirs et doit également sortir du monde dangereux et retourner chez lui. À leur domicile, ils rencontrent d’étranges créatures, dont certaines les aident tandis que les autres posent comme un obstacle, leur causant des ennuis.

La fin de la saison a choqué de nombreux spectateurs. Nous pouvons nous assurer que cela se termine avec un engouement et une satisfaction Bien que nous n’ayons pas l’intention de renverser les spoilers de la série.

