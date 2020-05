‘The Hollow’ Saison 2: date de sortie, intrigue, distribution de voix et tout ce que les fans doivent savoir!

– Publicité –



La saison 2 de «The Hollow» a été annoncée sur Netflix, The Hollow, un mystère d’aventure de science-fiction animée canadienne montre comment trois adolescents se sortent du monde dangereux inconnu dans lequel ils sont coincés. La première saison a été un grand succès pour les créateurs comme il a obtenu une note de 7,2 / 10 sur IMDb.

Il y a plus de 2 ans, le premier épisode de la série a été créé le 8 juin 2018. Avec cela, nous avons tous fait un grand voyage dans le monde d’Adam, Kai et Mira. Maintenant, que va-t-il se passer ensuite? Quand aurons-nous la nouvelle saison?

Le fantasme scientifique animé tournait autour de trois adolescents, qui se sont réveillés dans une pièce et se sont rendu compte qu’ils n’avaient aucun souvenir l’un de l’autre ou quoi que ce soit d’autre.

Ils ne connaissent que leurs noms, grâce à un petit morceau de papier dans leurs poches. Et ainsi commence un périlleux voyage pour découvrir la vérité de leur identité réelle et comment rentrer chez eux. Et maintenant, au grand enthousiasme des fans, une deuxième saison approche à grands pas.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le spectacle animé:

Date de sortie de Hollow Season 2



La saison 2 de «The Hollow» commencera à être diffusée le 8 mai sur Netflix.

«Le complot de la saison 2

Officiellement, l’intrigue n’est pas sortie mais nous en attendons une comme suit:

Kai peut voir les problèmes selon le groupe rival qui ne semble pas familier. Ce groupe peut être vu jouer au jeu qui à son tour devient un nouvel obstacle pour Adam, Kai et Mira.

Casting de la voix de la saison 2 de «The Hollow»

La voix devrait être la même et un nouveau personnage aussi.

Adrian Petriw comme Adam

Ashleigh Ball en tant que Mira

Conner Parnall comme Kai

Mark Hildreth comme The Weird Guy

Diana Kaarina comme Vanessa

«The Hollow» Crew Saison 2

‘The Hollow’ a été créé par Josh Mepham, Vito Viscomi, Greg Sullivan, Kathy Antonsen Rocchio.

