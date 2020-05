The High Note: Spelling the Dream – Chaque détail que vous devez

– Publicité –



The High Note: Spelling the Dream – Voici quelques nouveaux films qui sont en cours de diffusion, de location ou d’achat cette semaine.

1BR: c’est un thriller d’horreur sur une femme qui emménage dans un nouvel appartement et découvre ensuite que ses voisins ne sont pas ce qu’ils semblent être.

Le film n’est toujours pas classé. Sorties le 2 juinDakota du Nord sur DVD.

The High Note: Orthographe du rêve

– Publicité –

A Clear Shot: Mario Peebles joue dans ce film à thème thriller sur les hommes armés qui font irruption dans un magasin d’électronique. Le film n’est toujours pas classé et il sort le 2 juin.

Adrift In Soho: un roman écrit par Colin Wilson qui parle de Beat Generation en Angleterre dans les années 1950 se transforme en un film avec Owen Drake et Caitlin Harris. Le film n’est pas classé et le streaming commence le 2 juin sur vidéo à la demande.

Clickbait: Internet cherche à se venger d’une étudiante qui fera tout pour l’infamie en ligne lorsqu’elle sera kidnappée par un fan. Le film n’est pas classé et a la même date de sortie, c’est-à-dire le 2 juin.

Pour We Are Many: c’est un film d’anthologie d’horreur de plusieurs réalisateurs. Le film n’est pas classé et le streaming commence le 29 mai.

The High Note: Tracee Ross, Dakota Johnson, Ice Cube, Kelvin Harrison Jr. Et Bill Pullman jouent dans ce drame romantique sur l’assistant personnel d’un chanteur de superstar qui rêve de devenir producteur de musique. Le film est classé PG-13 et commence à être diffusé sur vidéo à la demande le 29 mai.

Robert The Bruce: ce drame historique nous raconte l’histoire d’un noble devenu hors-la-loi devenu roi des Écossais au 14e siècle. Le film n’est toujours pas classé et il sera disponible sur Bluray et DVD le 2 juin.

Épeler le rêve: Sanjay Gupta et Fareed Zakaria de CNN, ainsi que le comédien Hari Kondabolu, sont trois des voix de ce documentaire sur le phénomène des jeunes indiens d’Amérique qui dominent le Scripps National Spelling Bee.

Le film n’est toujours pas classé et il commencera à être diffusé le 3 juin.

– Publicité –