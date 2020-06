The Haunting of Hill House Saison 2: date de sortie, détails du casting, intrigue et tout ce que vous devez savoir

– – –

The Haunting of Hill House est une télévision Web dramatique d’horreur d’anthologie surnaturelle. Sur la base de la réponse du public, le développement a proposé une saison différente de la série. La première saison de la série a été créée le 12 octobre 2018. Elle a reçu une réponse écrasante de la foule. Dans cet article, je vais discuter des détails de la distribution de la saison 2 de The Haunting of Hill House et de l’horaire correspondant à l’épisode.

La série est créée par Mike Flanagan. Un genre Supernatural, Horror est suivi. L’histoire de la série est basée sur The Haunting of Hill House de Shirley Jackson.

Meredith Averill, Darryl Frank Trevor Macy seront les producteurs exécutifs de la série Web télévisée. FlanaganFilm, Paramount Television et Amblin Television seraient la société de production. Chaque épisode de cette série devrait conserver plus d’un million de publics actifs et ayant une durée d’environ 45 minutes.

Qui sont les acteurs inclus dans The Haunting of Hill House Season 2?

Pour le moment, nous ne disposons d’aucune information concernant le dernier détail de la série télévisée. Sur la base des informations des suppositions, il est évident que le développement a conservé la grande majorité des acteurs impliqués dans la première saison de la série télévisée. Nous avons rassemblé des informations sur le casting du dernier épisode de la série pour vous donner un aperçu des informations.

Voici le casting inclus dans la saison 2 de The Haunting of Hill House

Michiel Huisman et Paxton Singleton comme Steven Crain,

Carla Gugino comme Olivia Crain,

Henry Thomas et Timothy Hutton comme Hugh Crain,

Elizabeth Reaser et Lulu Wilson comme Shirley Crain Harris,

Oliver Jackson-Cohen et Julian Hilliard comme Luke Crain,

Kate Siegel et Mckenna Grace dans le rôle de Theodora « Theo » Crain,

Victoria Pedretti et Violet McGraw en tant que Eleanor « Nell » Crain Vance,

Annabeth Gish comme Clara Dudley,

Anthony Ruivivar comme Kevin Harris,

Samantha Sloyan comme Leigh Crain,

Robert Longstreet comme Horace Dudley,

Levy Tran comme Trish Park,

James Lafferty comme Ryan Quale,

James Flanagan en tant que directeur des funérailles

Jordane Christie comme Arthur Vance,

Elizabeth Becka en tant que tante Janet,

Logan Medina comme Jayden Harris,

May Badr comme Allie Harris,

Anna Enger comme Joey,

Fedor Steer comme William Hill,

Olive Elise Abercrombie comme Abigail,

Catherine Parker comme Poppy Hill.

The Haunting of Hill House saison 2: Détails du complot

Les détails de l’intrigue de la saison 2 de The Haunting of Hill House ne sont pas encore révélés. Beaucoup pourraient savoir que les détails de l’intrigue de la série ne seront révélés que quelques jours avant la date de sortie réelle. Nous devons attendre un certain temps pour obtenir les détails de l’intrigue de la deuxième saison.

