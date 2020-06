The Hate U Give Free Rentals Now Available on Digital Platforms – / Film

Alors que les manifestations soutenant le mouvement Black Lives Matter se poursuivent à travers le pays, de plus en plus de gens recherchent des films et des émissions à regarder qui abordent les problèmes fondamentaux de ce mouvement. (Et non, L’aide n’est pas exactement la meilleure option disponible.) Les studios et les cinéastes proposent la location de films particulièrement pertinents, et il est difficile d’être plus pertinent que celui de 2018 The Hate U Give, ce qui implique que la police tire sur un homme noir non armé, et que se passe-t-il lorsque la non-condamnation du policier inspire des protestations et des émeutes massives.

Si vous avez manqué le film à sa sortie, c’est maintenant votre chance de le rattraper. The Hate U Give a été mis à disposition gratuitement sur les plateformes numériques, et vous pouvez lire la déclaration du réalisateur ci-dessous.



The Hate U donne une annonce de location gratuite

Je suis ravi que #TheHateUGive soit disponible mardi sans frais sur les plateformes numériques. J’espère que le film apporte un peu de compréhension. Notre histoire nous rappelle de ne jamais avoir peur d’élever la voix au nom de la justice. Nous devons défendre ce que nous croyons. Le temps du changement est arrivé! pic.twitter.com/e9FZuqKb33 – George Tillman Jr. (@George_Tillman) 9 juin 2020

The Hate U Give a été très bien accueilli lors de son ouverture. Il siège actuellement à 97% sur Rotten Tomatoes, et la Los Angeles Online Film Critics Society, une organisation qui compte / Peter Sciretta du film parmi ses membres, lui a décerné plusieurs prix majeurs en 2018, notamment Meilleur film, Meilleure performance révolutionnaire (Amandla Stenberg), Meilleur scénario adapté (Audrey Wells) et meilleur second rôle (Russell Hornsby à égalité pour l’honneur). Vous pouvez lire notre critique du film ici.

Voici la bande-annonce:

Ce film est le dernier grand film hollywoodien qui traite de la course à louer gratuitement, rejoignant Ava DuVernay Selma et Destin Daniel Cretton Just Mercy. Amandla Stenberg (Les jeux de la faim, The Eddy) stars dans celui-ci aux côtés de Russell Hornsby, Regina Hall, Issa Rae, KJ Apa, Algee Smith, Sabrina Carpenter, Commun, et Anthony Mackie. George Tillman Jr., le directeur du Notorious B.I.G. biopic Célèbre, le film d’action Dwayne Johnson plus rapideet un indie appelé La défaite inévitable de Monsieur et Pete (qui vaut aussi le coup) l’a réalisé.

Voici le synopsis officiel du film:

Starr Carter bascule constamment entre deux mondes: le quartier pauvre, principalement noir, où elle vit et l’école préparatoire riche, principalement blanche, qu’elle fréquente. L’équilibre difficile entre ces mondes est brisé lorsque Starr est témoin de la fusillade mortelle de son meilleur ami d’enfance Khalil aux mains d’un policier. Maintenant, face aux pressions de tous les côtés de la communauté, Starr doit trouver sa voix et défendre ce qui est juste. THE HATE U GIVE est basé sur le best-seller acclamé par la critique du New York Times par Angie Thomas et met en vedette Amandla Stenberg dans le rôle de Starr, avec Regina Hall, Russell Hornsby, Issa Rae, KJ Apa, Algee Smith, Sabrina Carpenter, Common et Anthony Mackie.

