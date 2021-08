The Handmaid’s Tale : La scène choquante que l’actrice de Serena a eu du mal à tourner

Lors d’un entretien avec l’actrice Yvonne Strahovski, qui joue le rôle de Serena Joy Waterfrod, celle-ci a révélé combien il lui a été difficile de filmer certaines des scènes choquantes de The Handmaid’s Tale, notamment en raison du rôle que joue son personnage.

Le drame dystopique populaire diffusé en France sur OCS, The Handmaid’s Tale, se prépare à commencer le tournage de la cinquième saison de la série. Mais l’actrice de Serena Joy Waterfrod, Yvonne Strahovski, a révélé des détails curieux sur les scènes qu’elle a tournées au fil des saisons.

Rappelons que la première apparition de Serena Joy Waterford remonte à la première saison de la série, en tant qu’épouse du commandant Fred Waterford (Joseph Fiennes), révélé comme l’un des créateurs de l’État patriarcal et antiféministe de Gilead.

En raison de sa “stérilité”, June Osborne (Elisabeth Moss) a été assignée comme femme de ménage à la maison Waterford. Bien que Serena ait joué un rôle déterminant dans la formation de Gilead, elle est battue par le gouvernement après la prise de contrôle de l’Amérique par l’État, en raison des nouvelles règles mises en place.

Malgré cela, Serena a été malveillante envers June, en commençant par l’acte rituel de la cérémonie, où elle a dû maintenir la servante pendant que Fred la violait. Bien qu’elle ne soit jamais tombée enceinte, il l’a forcée à coucher avec le chauffeur, Nick Blaine (Max Minghella), pendant qu’elle les regardait, pour qu’elle puisse tomber enceinte.

Quant aux scènes choquantes que The Handmaid’s Tale a montrées tout au long des quatre saisons qui ont été diffusées, l’actrice de Serena a révélé, lors d’une interview pour Goldberry, ce que c’était que de jouer ce type de personnage et combien cela a été difficile.

The Handmaid’s Tale : l’actrice Yvonne Strahovski revient sur ses scènes traumatisantes

“J’ai définitivement eu du mal à laisser mes jugements à la porte, il y a eu tellement de moments où je le lisais ou au milieu de la scène en me disant “c’est affreux”.”

“Pendant la première et la deuxième saison, il était plus difficile pour moi de ne pas la juger, mais maintenant que je la connais si bien et que je suis très bien installée dans le rôle, cela m’a permis de m’amuser et, d’un autre côté, de voir à quel point elle est atroce”, a-t-elle déclaré. “En tant qu’acteur, quand vous avez le don de jouer un rôle comme celui de Serena et que l’écriture est si extraordinaire, vous pouvez explorer toutes ces incroyables zones grises de la psychologie de cette femme.”

Bien que la saison 4 ait montré le côté plus sensible et attentionné de Serena, il semble que les choses vont changer pour la saison 5, après les derniers épisodes de la série et la mort d’un personnage majeur.

La saison 5 de The Handmaid’s Tale devrait arriver sur la plateforme Hulu début 2022. Attendez-vous à des rebondissements choquants et à une fin ouverte de l’histoire de la série.