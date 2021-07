The Handmaid’s Tale : la saison 5 révèlera le passé de Fred et Serena Joy Watherford

La saison 4 de The Handmaid’s Tale : la servante écarlate s’est terminée de manière choquante en changeant l’avenir de Serena Joy Waterford. Cependant, le showrunner Bruce Miller a révélé que la saison 5 nous montrerait la vie de Fred et Serena au début de Gilead avant que June ne soit leur servante écarlate.

Les saisons précédentes de The Handmaid’s Tale ont montré la vie de Fred Waterford (Joseph Fiennes) et Serena Joy (Yvonne Strahovski) avant Gilead et maintenant, le showrunner de la série a révélé que dans la saison 5 il y aura plus de flashbacks sur les débuts de ce couple et Gilead.

The Handmaid’s Tale : la saison 5 va nous permettre de découvrir le passé de Fred et Serena

Auparavant, le public avait une histoire dans la saison 1 lorsqu’il avait appris que la première servante des Waterford s’était suicidée. On savait également que Fred avait des sentiments pour cette femme comme il l’avait fait avec June (Elisabeth Moss).

Plus tard, on apprit que la maison des Waterford était la deuxième destination de June et que 7 ans de règne de Gilead s’étaient déjà écoulés. Il reste donc beaucoup de temps avant que June ne rencontre Fred et Serena pour que la saison 5 puisse figurer.

Heureusement pour les fans, le showrunner Bruce Miller a révélé qu’il voulait plonger dans ces histoires des premiers jours de Gilead dans la saison 5 de The Handmaid’s Tale, exprimant ce qui suit :

« Je pense que les histoires de Serena et Fred que nous n’avions jamais vues auparavant, même dans les premiers jours de Gilead, sont fascinantes. Au final, on a pu présenter ces histoires qui n’ont pas été racontées ».

A la fin de la saison 4, Fred est mort des mains de June, Emily, et d’autres réfugiés de Gilead, mais malgré la mort brutale de son personnage, le showrunner a confirmé que l’acteur reviendra pour la saison 5 sous forme de flashbacks qui pourraient raconter les histoires déjà mentionnées.

Joseph Fiennes, qui joue Fred, a déclaré qu’il voulait que les scènes en question montrent l’histoire de la façon dont Fred pourrait passer d’un mari aimant avant Gilead à l’agresseur qu’il était quand il est mort dans The Handmaid’s Tale.

Pour rappel, les saisons 1 à 4 de The Handmaid’s Tale : la servante écarlate sont disponibles sur OCS.