The Handmaid’s Tale saison 5 : nouvelle mise à jour sur la saison prochaine

in

La quatrième saison de The Handmaid’s Tale s’est terminée sur un cliffhanger épique et ses fans patients ont enfin eu un indice après que le showrunner Bruce Miller ait partagé une nouvelle mise à jour.

Les fans de The Handmaid’s Tale ont attendu avec impatience la sortie du prochain épisode et les téléspectateurs ont enfin obtenu le compte rendu de production tant attendu de la part du showrunner Bruce Miller.

The Handmaid’s Tale : Le showrunner de la série a dévoilé une nouvelle mise à jour sur la saison 5

Lors d’une récente interview entre les acteurs de June Osboner (Elisabeth Moss) et Luke (O. T. Fagbenle) et les showrunners Bruce Miller et Warren Littlefield au sujet de la saison 5, ils ont évoqué plusieurs faits intéressants sur la série.

Interrogé sur les dates de tournage et de sortie prévues pour The Handmaid’s Tale, le créateur Bruce Miller a indiqué que la writer’s room commencera dans une semaine ou deux.

Cela dit, les téléspectateurs peuvent s’attendre à ce que la cinquième saison arrive sur les écrans plus tard en 2022. Le final de la saison a laissé les fans inquiets quant au sort de June, après son évasion réussie puis le meurtre orchestré de Fred Waterford (Joseph Fiennes).

Car, aux frontières de Gilead, les plans changent à nouveau de manière inattendue lorsque Fred se retrouve dans le No Man’s Land. Là, il a vu June et une bande d’autres anciennes servantes écarlates qui voulaient se venger, là, il a été poursuivi et battu à mort.

Dans la scène choquante de The Handmaid’s Tale, le cadavre sans tête de Fred était accroché au mur, où il a envoyé de nombreuses femmes à la mort et son doigt a été envoyé à Serena, maintenant les fans attendent impatiemment la nouvelle saison pour voir quelles conséquences June aura pour avoir commis un tel acte.