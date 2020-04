The Handmaid’s Tale Saison 4: Will se dirigera vers le sud pour combattre Gilead

– Publicité –



Mises à jour de la saison 4 de The Handmaid’s Tale: Les fans ont trouvé des indices fascinants sur la suite de l’histoire de l’émission. Les fans ont repéré des batailles épiques à l’avenir. Le personnage de June s’est jusqu’à présent opposé à l’oppression de Galaad.

La série de Hulu doit avoir un peu d’action pour ses téléspectateurs. Les téléspectateurs ont fait quelques spéculations sur ce qui nous attend dans l’émission. Les téléspectateurs ont vu la rébellion de juin contre les Gilead. Les dernières scènes de la série comprenaient que June avait traversé en toute sécurité un groupe d’enfants dans un nouveau foyer au Canada. Mais les téléspectateurs ont reçu un coup dur lorsqu’elle a été abattue.

La série revenait avec une nouvelle saison en 2020 mais la pandémie de coronavirus a suspendu la production de séries et de films. Les fans attendent avec impatience la fin d’une pandémie et le retour de leur stock de films et de séries.

THEORIES SUR The Handmaid’s Tale Saison 4

Eh bien, jusqu’à ce que le spectacle soit suspendu, nous pouvons faire de notre mieux quelques théories sur la base des saisons précédentes. À la fin de la saison 2, une carte a été révélée montrant les zones sous le contrôle de Gilead. Il comprenait les principales portions de l’Amérique du Nord et du Sud.

Alors maintenant, ces zones sont également nécessaires pour se libérer, ce qui donne un indice important pour la saison 4. L’une des plus grandes questions se pose: juin sera-t-il après avoir été riposté à Gilead avec l’aide d’autres servantes ou non?

Un des fans a demandé que si elle se défend, quel endroit elle rejoindra, Boston au nord ou tout autre plus grand au sud? La carte montre clairement que d’autres États plus grands comme le Texas sont tous sous le règne de Gilead. Bien que la rébellion de juin ait été appréciée jusqu’à présent, il reste encore beaucoup à faire.

Un des fans a émis l’hypothèse qu’il pourrait y avoir l’entrée de nouveaux personnages afin qu’il y ait de nouveaux amusements dans l’histoire. Eh bien, d’autres qui ne sont pas d’accord avec ce point ont dit que ce serait comme abandonner les anciens personnages et les créateurs peuvent perdre une énorme base de fans car les personnages déjà existants ont gagné une base de fans assez importante pour la série.

Nous ne saurions ce qui nous attend qu’une fois la nouvelle saison terminée et en ce moment ce monde entier est en attente en raison du coronavirus. Les fans doivent attendre un peu plus pour savoir ce qui nous attend réellement.

