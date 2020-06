The handmaid’s Tale saison 4, une suite très attendue

Le conte de la servante continue de gagner en popularité – il a été annoncé l’année dernière que la première de la saison 2 avait attiré deux fois plus de spectateurs que son équivalent de la saison 1 – il n’est donc pas surprenant que le spectacle ait été officiellement renouvelé pour une quatrième saison.

La nouvelle a été annoncée via les médias sociaux de l’émission peu après la fin de la troisième saison diffusée aux États-Unis :« C’est vous qui avez fait ça, Résistants. Loué soit-il. La saison 4 de l’émission “The #HandmaidsTale est en route ! » a-t-on pul lire sur Twitter.

Avant même que la saison quatre ne soit officiellement confirmée, le directeur général de Hulu, Randy Freer, semblait positif quant à l’avenir de The Handmaid’s Tale à l’écran. »Le processus créatif déterminera, est-ce une quatrième saison, est-ce cinq saisons ? Et je pense que c’est l’un des avantages pour les créateurs dans le monde du streaming », a-t-il déclaré à Variety.

« Les séries peuvent suivre une progression naturelle, ils peuvent vivre aussi longtemps qu’ils devraient vivre ou ils peuvent se terminer… J’espère que si le succès est au rendez-vous, on aura dix saisons de handmaid’s Tale ».

De la suite dans les idées

Les saisons précédentes ont suivi un calendrier de diffusion assez standard – les saisons un et deux ont toutes deux été diffusées en avril (2017 et 2018 respectivement), trois d’entre elles ayant opté pour une diffusion un peu plus tardive (juin 2019).

Au début, cela nous a fait croire que la quatrième saison pourrait arriver à un moment donné durant l’été 2020, bien que la production nous ait avertis que l’attente entre les saisons pourrait être un peu plus longue que d’habitude.

Comme ils l’ont souligné, Wendy Hallam-Martin, journaliste a déclaré au Mayday Podcast que la production de la saison quatre ne commencerait pas avant mars de cette année : « Ils sont déjà en train d’écrire, il va donc falloir un certain temps pour jouer la saison prochaine, et puis nous avons le nouveau livre de Margaret Atwood qui arrive – The Testaments », dit Hallam-Martin.