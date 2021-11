The Handmaid’s Tale : cette référence à une histoire biblique que vous avez peut-être ratée

in

Dans The Handmaid’s Tale : La servante écarlate, il y a des histoires de la Bible et même des allusions à des époques de l’histoire américaine. Betanews vous dit tout sur certains des symboles utilisés dans cette série télévisée originale Hulu diffusée en France par OCS.

The Handmaid’s Tale a introduit les fans dans le monde des montres rouges, des chapeaux blancs et des servantes. La série télévisée et le roman suivent une Servante en particulier : une femme nommée Offred ou, comme les téléspectateurs finissent par le découvrir, June. Une partie de ce qui rend cette série si terrifiante est ses références à la vie avant la dystopie.

Quels faits réels ont inspiré The Handmaid’s Tale ?

The Handmaid’s Tale est basé sur le roman éponyme (La Servante écarlate en français) de Margaret Atwood. Certaines femmes travaillent comme domestiques pour des offres de haut rang. Bien que le livre ait été écrit par Margaret Atwood en 1985, on a spéculé qu’il s’agissait d’un livre sur l’avenir, et certains estiment qu’il se déroule au début des années 2000.

Même s’il a été écrit des décennies avant la série originale de Hulu, certaines références le rendent encore personnel aujourd’hui. Sans surprise, The Handmaid’s Tale s’inspire des événements réels du procès des sorcières de Salem, une période associée à la diabolisation et au meurtre de femmes innocentes accusées de sorcellerie (il s’agissait la plupart du temps simplement de femmes propriétaires de terres).

Ce roman et cette série font également référence à d’autres œuvres littéraires. Dans The Handmaid’s Tale, le rouge est considéré comme une couleur de fertilité, utilisée par les Servantes comme symbole du cycle menstruel et de l’accouchement.

Dans La lettre écarlate, qui se déroule à l’époque puritaine, le rouge a une connotation négative. Avec Hester Prynne qui porte une “lettre écarlate” en signe de honte. Les “Yeux de Dieu”, semblables à “Big Brother” dans un autre roman dystopique, 1984, sont la police secrète de Gilead.

Il y a aussi quelques références à des histoires bibliques. Cela inclut l’idée de la Servante et son rôle dans la société, ainsi que l’endroit où elles sont formées : le Centre Rachel et Leah (également connu sous le nom de Centre rouge).

“Le centre est une référence directe à l’histoire de Rachel et de sa sœur Leah, qui ont épousé Jacob, dans l’Ancien Testament. Alors que Léa n’a eu aucun mal à concevoir des enfants, Rachel n’a pas réussi à tomber enceinte. Frustrée, Rachel offre sa servante Bilha à Jacob comme un “vaisseau” par lequel elle pourrait avoir des enfants. Bilha a donné naissance à deux fils, qui ont tous deux été nommés par Rachel”.

Ce récit biblique, inclus dans The Handmaid’s Tale, sert d’inspiration aux servantes. Sans leur participation, même involontaire, Gilead ne serait pas en mesure de se reproduire et de créer la prochaine génération de citoyens.