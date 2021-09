The Handmaid’s Tale : voici les femmes qui ont réussi à échapper à Gilead jusqu’à présent

Il est vrai que de nombreuses femmes ont réussi à s’échapper de Gilead et ont créé des organisations appelées résistances, mais il s’agit là de quelques-uns des personnages connus que nous avons vus réussir au prix de grands sacrifices dans The Handmaid’s Tale.

La série dystopique populaire, The Handmaid’s Tale : la servante écarlate, continue de surprendre tous les téléspectateurs avec sa grande histoire dans laquelle les femmes font face à un régime totalitaire qui les oblige à devenir des servantes. Cependant, dans le complexe où les femmes sont cruellement détenues et entraînées, Gilead, certaines ont réussi à s’échapper, et ce sont les plus connues de la série.

Moira Strand

Moira Strand (Samira Wiley) est l’une des servantes qui a réussi à s’échapper de Gilead, bien que la première fois qu’elle a essayé avec June (Elisabeth Moss), elles ont échoué, Moira a été forcée de choisir entre la prostitution ou une mort certaine en travaillant dans les Colonies. Mais il est révélé plus tard qu’elle a assassiné son commandant et s’est enfuie au Canada déguisée en livreur dans une camionnette.

Emily Malek et Nichole

Emily Malek (Alexi Bledel) était l’une des grandes femmes de Gilead et du pays, mais qui a malheureusement été condamnée à rester à Gilead. Bien qu’elle n’ait pas subi de viol rituel, elle a souffert de la cruauté de sa tante Lydia (Ann Dowd), elle a donc décidé de la poignarder jusqu’à ce qu’elle frôle le meurtre et de s’échapper grâce au commandant Lawrence qui l’a aidée.

Alors que la fille de June, Nichole, a eu la chance de s’échapper avec Emily lorsqu’elles se trouvaient à la maison de Waterford, mais ici, Emily n’est partie avec Nichole qu’en traversant une rivière glacée avec elle dans les bras, afin d’atteindre le Canada et de recevoir l’asile.

Rita et les 86 enfants

L’évasion de Rita (Amanda Brugel) avec les 86 enfants a été l’un des moments les plus riches en suspense de The Handmaid’s Tale, car June a orchestré tout le plan pour s’échapper de Gilead, où ils ont dû traverser une forêt sombre pour atteindre un avion qui les attendait à l’aéroport et où ils sont tous arrivés sains et saufs au Canada.

June

Il est évident que June ne pouvait pas manquer dans cette liste que tous les téléspectateurs ont vue, cependant, June s’est échappée pour revenir plus tard et affronter Gilead, rejoignant la résistance. Bien que la base de la résistance ait été bombardée grâce à Moira, elle parvient à s’échapper après avoir passé sept ans comme servante.