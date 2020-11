The Guilty Remake Cast ajoute Ethan Hawke et plus – / Film

Antoine Fuqua réalise un remake du thriller danois Le coupable pour Netflix avec Jake Gyllenhaal mis en étoile. Jusqu’ici tout va bien. Mais maintenant, un casting étonnamment grand a été ajouté autour de Gyllenhaal, y compris Peter Sarsgaard, Paul Dano, Ethan Hawke, Riley Keough, et plus. Et c’est là que les choses deviennent un peu déroutantes. Pour être clair: ce sont tous de bons acteurs, mais leur ajout ici suggère que Le coupable le remake va être très différent de l’original. Parce que le film original est presque entièrement un one-man show.

Dans la version originale Le coupable, «Le répartiteur d’alarme et ancien policier Asger Holm répond à un appel d’urgence d’une femme kidnappée. Lorsque l’appel est soudainement déconnecté, la recherche de la femme et de son ravisseur commence. » L’intrigue du remake est essentiellement la même, bien que le nom du personnage principal ait été changé pour Joe Bayler, plus américain. Bien qu’il y ait quelques joueurs de fond ici et là, l’original Le coupable est un film très autonome, avec la star Jakob Cedergren presque entièrement seule. Lorsqu’un remake a été annoncé et que Jake Gyllenhaal a été choisi, on a supposé que le même scénario serait vrai – Gyllenhaal, seul dans une pièce, parlant au téléphone.

Mais maintenant, Netflix a annoncé une gamme complète d’acteurs autour de Gyllenhaal: Peter Sarsgaard, Riley Keough, Byron Bowers, Da’Vine Joy Randolph, David Castañeda, Christina Vidal, Paul Dano, Ethan Hawke, Adrian Martinez, Bill Burr, Beau Knapp, et Edi Patterson. Alors qu’est-ce qui se passe ici? Soit l’une des deux choses. L’un est que Le coupable remake va être un énorme changement par rapport au film original et avoir le personnage de Gyllenhaal entouré de joueurs de soutien. L’autre scénario – et je pense plus probable – est que tous ces acteurs seront des performances vocales uniquement. Le personnage principal parle à beaucoup de personnages au téléphone dans l’original.

Sur la base de la programmation ici, je pense vraiment que c’est ce qui se passe. Beaucoup de ces personnes – Bill Burr en particulier – ont des voix très distinctes, il serait donc logique de les avoir comme acteurs uniquement vocaux dans le film. De plus, le coronavirus étant toujours un réel problème, il sera assez facile de faire enregistrer à ces acteurs des performances de voix off. Ils n’ont probablement même pas besoin de quitter leur maison – tout le matériel d’enregistrement pourrait leur être envoyé directement.

Pourtant, quand j’ai vu cette longue liste de noms, j’ai été plus qu’un peu surpris. Principalement parce que le film original est vraiment génial et que je détesterais voir un remake gaspiller ce qui a rendu l’original si spécial. Le fait que Le coupable est tellement autonome et concentré sur un seul gars dans une pièce, c’est ce qui le rend si tendu. Je suppose que ce que je dis, c’est, s’il vous plaît, ne gâchez pas. Antoine Fuqua dirige le remake de Netflix, avec un scénario de Vrai détective créateur Nic Pizzolatto. Pas encore de mot sur une date de sortie.

