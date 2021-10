The Guilty est-il inspiré d’une histoire vraie ? Sur quoi est basé le film Netflix ?

The Guilty sur Netflix est un thriller tendu qui se déroule dans les limites d’une salle de répartition du LAPD. Un policier relégué aux appels au 911 pendant le quart de nuit se retrouve mêlé à l’enlèvement d’une femme et essaie de faire tout ce qui est en son pouvoir pour la sauver tout en étant incapable de quitter son bureau. Le récit tendu suit le processus minutieusement, chaque écueil et chaque victoire se transformant en un événement crucial auquel la vie de la femme est suspendue.

Le film donne également des aperçus d’une ville chaotique où l’histoire se déroule, avec la police submergée par les incendies de forêt qui font rage, les révoltes et les folies criminelles. Le personnage central est également un individu très imparfait qui met beaucoup de son propre bagage émotionnel sur l’affaire et commet quelques erreurs cruciales dans sa gestion de celle-ci. Contrairement à la plupart des thrillers, celui-ci brouille considérablement la frontière entre « bon » et « mauvais » et adopte un ton plus réaliste et moralement gris. The Guilty pourrait-il être basé sur une histoire vraie ? Nous avons décidé de le découvrir.

The Guilty est-il basé sur une histoire vraie ?

Non, The Guilty n’est pas basé sur une histoire vraie. Le film est un remake du film danois du même nom acclamé par la critique en 2018, réalisé par Gustav Möller, qui a également co-écrit le scénario de l’original avec Emil Nygaard Albertsen. Il a d’abord eu l’idée du film après avoir étudié un véritable appel au 911 dans lequel il sentait qu’il pouvait voir la victime et sa situation. En imaginant comment la situation apparaîtrait différemment à différents observateurs, il a décidé de faire un film basé sur le concept.

The Guilty | Bande-annonce officielle VF | Jake Gyllenhaal | Netflix France

Lire cette vidéo sur YouTube

Möller a donc basé son récit sur des paysages sonores détaillés, obligeant les spectateurs à évoquer leurs propres images de ce qu’ils pensaient qui se passait. Il est intéressant de noter qu’il a également été inspiré par le podcast très populaire sur les crimes réels « Serial ». Le cadre tendu du film, les longues prises de vue et le point de vue d’un seul personnage ont été inspirés par des films comme Un après-midi de chien et Taxi Driver.

Le remake, qui met en vedette Jake Gyllenhaal en tant que personnage central, suit de près l’original, mais le réalisateur Antoine Fuqua et le scénariste Nic Pizzolatto ont également ajouté des touches pour rendre le cadre du film plus authentique. Situé au milieu des incendies de forêt qui font rage en Californie et avec une intrigue secondaire centrée sur la brutalité policière incontrôlée, il y a beaucoup de problèmes d’actualité en toile de fond. En fait, malgré son objectif résolu à sauver la victime, le personnage de Gyllenhaal est également une étude de la façon dont la police gère parfois mal les situations. Le film se termine sur une affaire de brutalité policière, soulignant son thème des erreurs cruciales parfois commises par les forces de l’ordre.

Cependant, le fait que nous voyions les choses du point de vue d’un agent des forces de l’ordre donne aussi au film un ton sympathique. Le public est témoin des situations de haute pression auxquelles sont soumis les policiers, dans lesquels ils apportent leur bagage émotionnel et leurs préjugés. Par conséquent, le personnage central du film n’est pas tant un héros qu’un individu imparfait qui cherche à réparer ce qu’il peut, mais qui échoue largement.

Reposant en grande partie sur le personnage de Gyllenhaal, le remake est entré en production après que l’acteur a approché Fuqua pour diriger le script dans un calendrier rapide de 10 à 11 jours. D’abord sceptique, le réalisateur s’est ensuite laissé entraîner dans la narration et a accepté le projet. L’acteur principal a apparemment également aidé à l’écriture du scénario, et le film a été tourné, comme illustré, dans un seul endroit juste avant un verrouillage imminent.

The Guilty de Möller a été conçu pour explorer une technique de réalisation cinématographique qui fait que le public imagine des situations tendues au lieu de les représenter. Dans son remake, le film a pris des aspects plus pertinents sur le plan social et d’actualité mais reste détaché de tout commentaire social pointu. Bien qu’inspirés de situations réelles, ses personnages et son intrigue sont fictifs et sont apparemment destinés à représenter des aspects particuliers de la réalité plutôt que de raconter une histoire vraie.