The Good Fight : la série judiciaire à revoir sur Téva avant l’arrivée de la saison 6

Bonne nouvelle pour les amateurs de séries judiciaires dramatiques puisque la première saison de la célèbre série américaine intitulée « The Good Fight » revient sur Téva dès ce 31 août à partir de 20H55. Les fans pourront ainsi redécouvrir dès ce soir les 5 premiers épisodes de la série, sachant que cette première saison est composée de 10 épisodes. Sinon, pour ceux et celles qui connaissent déjà le titre, il s’agit du spin-off d’une autre série à succès du même genre, « The Good Wife ». Créée en 2017 et réalisée par Phil Alden Robinson, Michelle King ainsi que Robert King, cette série dérivée est toujours en cous et compte actuellement 5 saisons dont la sixième est déjà en cours de préparation.

« The Good Fight », c’est quoi l’histoire ?

Si vous n’avez jamais eu l’occasion de voir la série, il n’est donc pas trop tard puisque Téva vous offre une opportunité de découvrir comment l’histoire a commencé avec la diffusion de cette première saison. Pour rappel et pour ceux qui ne le savent pas encore, « The Good Fight » est un spin-off de « The Good Wife » qui a été créé par les mêmes cinéastes.

L’histoire de cette série dérivée nous emmène suivre la nouvelle carrière que mène l’éminente Diane Lockhart, devenue avocate dans un cabinet afro-américain de Chicago après un scandale qui a complètement ruiné la réputation de la jeune avocate Maia Rindell ainsi que le compte en banque de sa marraine.

Et contrairement à ce qu’on a pu voir dans « The Good Wife », le nouveau cabinet s’occupe principalement d’affaires de discrimination, de racisme, de violences ou encore d’abus de pouvoir. Entre les enquêtes qu’elle doit mener, les plaidoiries, sa vie personnelle et sa collaboration avec ses nouveaux collègues, la nouvelle vie de l’avocate s’annonce très palpitante. De plus, elle va y retrouver une ancienne collègue et amie, Lucca Quinn. Comment la grande Diane Lockhart va-t-elle donc s’organiser pour gérer sa nouvelle carrière et sa vie personnelle en même temps ? On vous laisse le découvrir ou le revoir ce soir sur Téva.

Qui verra-t-on au casting de cette première saison ?

Avec son regard incisif, édifiant et très original sur les dysfonctionnements des systèmes juridique et politique américains, « The Good Fight » a su conquérir les fans de séries judiciaires. Mais ce n’est pas la seule raison pour laquelle, la série est devenue si populaire, surtout après la fin de « The Good Wife », mais c’est aussi grâce à ses différents personnages très charismatiques. C’est justement le cas de Diane Lockhart, incarnée par Christine Baranski, que les fans de la série originale ont beaucoup adoré. Avec elle, nous avons également Maia Rindell (Rose Leslie), Lucca Quinn (Cush Jumbo), Colin (Justin Bartha), Barbara Kolstad (Erica Tazel), Marissa Gold (Sarah Steele) et Robert Boseman (Delroy Lindo).

C’est quand la saison 6 de « The Good Fight » ?

Déjà pour rassurer les adeptes de la série, une sixième saison de « The Good Fight » est bien prévue. D’ailleurs, Paramount+ a déjà signé un nouveau contrat avec Robert et Michelle King pour le développement et la réalisation de la suite. Par contre, aucune annonce n’a encore été faite en ce qui concerne la date de sortie, le scénario, ni même le nombre d’épisodes commandés pour cette sixième saison. Du côté du casting, les habitués de la série seront toujours de la partie, Christine Baranski, Audra McDonald, Sarah Steele, Michael Boatman, Nyambi Nyambi, Zach Grenier, Charmaine Bingwa et Mandy Patinkin.

Voilà donc ce qu’il y a à savoir sur la série. Donc si vous êtes fans du genre ou si vous voulez juste revoir les premiers épisodes de la saison 1, rendez-vous dès ce soir sur Téva à partir de 20H55 pour les 5 premiers épisodes de « The Good Fight ». Et si vous en voulez plus, l’intégralité du titre est toujours disponible en France sur Amazon Prime Video.