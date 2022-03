The Gilded Age : spoilers sur l’épisode final de la série (saison 1 épisode 9)

Le prochain épisode (épisode 9) de The Gilded Age sera diffusé sur OCS demain mardi 22 mars et ce sera le dernier de la saison 1. Et il est clair que ce final s’annonce comme l’un des meilleurs de la série.

Il sera question de bal des débutants mais pas seulement puisque la politique sociale est à son apogée et les peines de coeur, la vengeance et bien d’autres émotions risquent de déferler.

Il faut également noter qu’à la fin de cet épisode, la vie de Peggy pourrait ne plus jamais être la même. Une seule lettre pourrait finir par changer le cours des choses. Cette série lui a déjà fait subir beaucoup de choses cette saison, mais n’est-ce pas ce qui la rend si fascinante à regarder ?

Vous trouverez ci-dessous le synopsis complet de l’épisode 9 de la saison 1 de The Gilded Age, ainsi que des informations supplémentaires sur ce qui nous attend :

Alors que Marian s’apprête à se lancer dans une nouvelle aventure, Ada et Aurora se précipitent pour l’arrêter avant qu’il ne soit trop tard. Alors que le bal des débuts de Gladys approche à grands pas, l’affrontement entre Bertha et Mme Astor a des conséquences sur toute la société new-yorkaise. La découverte d’une lettre choquante change tout pour Peggy. Baudin expose sa double vie.

Il faut espérer que la plupart des événements de ce final préparent le terrain pour une incroyable saison 2. Nous savons déjà que celle-ci arrive, et bien sûr, avec cela en tête, nous sommes déjà excités par la façon dont ce monde va se transformer. L’âge d’or est une période de grands changements et pourtant, ce n’est pas comme si tout se passait du jour au lendemain. Si vous êtes déjà familier avec l’écriture de Julian Fellowes, vous savez que les choses peuvent parfois être plutôt lentes.

Pour rappel, The Gilded Age est disponible en France sur OCS.