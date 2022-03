The Gilded Age saison 2 : tout savoir sur la suite de la série diffusée sur OCS

Depuis sa sortie en janvier 2022, The Gilded Age a reçu des critiques majoritairement positives de la part des critiques et des fans. De nombreux éloges ont été adressés aux performances, aux décors, à la narration, aux costumes et à la caractérisation.

Créée par Julian Fellowes (Downton Abbey), The Gilded Age est une série dramatique d’époque. Situé à l’époque éponyme de l’histoire américaine, lorsque les progrès technologiques étonnants et le boom économique ont éclipsé les problèmes sociaux criants, la série suit la vie de divers membres de la couche supérieure de la société à New York et de leur personnel de maison. La principale source de conflit dans la série est la lutte entre les personnes appartenant aux factions de l’ancien et du nouvel argent.

Avec la fin de la première saison, il est tout naturel de se demander si nous aurons droit à une saison 2 de Gilded Age. Voici donc toutes les infos connues à ce jour concernant la suite de la série.

Date de sortie de la saison 2 de Gilded Age

La saison 1 de The Gilded Age est sortie le 25 janvier 2022 sur OCS en France et a diffusé neuf épisodes avant de se terminer le 22 mars 2022. Chaque épisode dure de 46 à 80 minutes.

Quant à la saison 2, voici ce que vous devez savoir. Le 14 février 2022, il a été officiellement annoncé que The Gilded Age avait été renouvelé pour une deuxième salve d’épisodes. « Julian Fellowes et toute la famille Gilded Age nous ont complètement captivés avec leur récit de l’extravagance new-yorkaise de la fin du XIXe siècle », a expliqué Francesca Orsi, vice-présidente exécutive de HBO Programming, dans un communiqué.

« Avec nos partenaires d’Universal Television, nous ne pourrions être plus fiers de nous lancer dans une saison 2 avec cette équipe extraordinairement talentueuse. »

A most welcome invitation. #GildedAgeHBO is set to return for Season 2. pic.twitter.com/5ZGCYsvLwp — HBO (@HBO) February 14, 2022

Erin Underhill, présidente d’Universal Television, a convenu : « La première saison de The Gilded Age est le début d’une histoire épique qui a introduit un monde fascinant plein de personnages intrigants. La portée de la vision de Julian est ambitieuse, et nous sommes ravis de continuer à explorer les profondeurs de cette époque fascinante avec HBO.

Le tournage de la première saison a été durement touché par la pandémie de COVID-19. La plupart des gens aux États-Unis étant désormais vaccinés, cela ne devrait pas être un problème aussi important lors de la production de la deuxième saison. Compte tenu de tout cela, nous pouvons supposer que la saison 2 de The Gilded Age sortira quelque part au premier trimestre 2023.

Casting de la saison 2 de Gilded Age

La saison 1 de « The Gilded Age » met en vedette Carrie Coon (Bertha Russell), Morgan Spector (George Russell), Louisa Jacobson (Marian Brook), Denée Benton (Peggy Scott) et Christine Baranski (Agnes van Rhijn). De plus, Cynthia Nixon (Ada Brook), Blake Ritson (Oscar van Rhijn), Taissa Farmiga (Gladys Russell) et Harry Richardson (Larry Russell) dépeignent des personnages importants pour le scénario.

Le casting comprend également Thomas Cocquerel (Tom Raikes), Simon Jones (Bannister), Jack Gilpin (Church), Jeanne Tripplehorn (Sylvia Chamberlain), Nathan Lane (Ward McAllister), Amy Forsyth (Caroline « Carrie » Astor) et Donna Murphy. (Mme Astor). La plupart des acteurs reprendront probablement leurs rôles dans la saison 2. Dans le même temps, il pourrait également y avoir quelques ajouts.

Intrigue de la saison 2 de Gilded Age

Dans le final de la saison 1, Marian quitte la maison des van Rhijn pour s’enfuir et épouser Raikes, mais ce dernier ne se présente jamais. Ils se séparent plus tard, apparemment pour de bon. Poussée par sa fille, Mme Astor assiste au bal de Bertha Russell. À la demande de Bertha, elle convainc d’autres membres de la société polie d’y assister également. Gladys sort enfin dans la société. Peggy découvre que son fils est vivant et décide de le rechercher à Philadelphie. Pendant ce temps, Marian et Larry se rapprochent du bal.

Dans la saison 2, Peggy cherchera probablement son fils et pourrait rencontrer son ancien mari. Marian pourrait commencer une relation avec Larry et continuer son travail avec la Croix-Rouge. Mme Astor peut conclure que travailler avec Bertha est le meilleur choix possible pour toutes les personnes impliquées.