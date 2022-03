The Gilded Age : explication de la fin et récap de la saison 1 sur OCS

Alors que la première saison de The Gilded Age touche à sa fin sur OCS, plusieurs personnages sont confrontés à des tournants dans leurs vies respectives.

Le projet de Marian (Louisa Jacobson) de s’enfuir avec Raikes (Thomas Cocquerel) rencontre les problèmes que ses amis craignaient. Alors que Peggy (Denée Benton) retourne à Brooklyn, elle apprend que son père lui a caché quelque chose de très important. Après l’insulte qu’elle a subie dans l’épisode précédent, Bertha devient encore plus déterminée à établir sa famille dans la société polie de New York, décidant d’entrer en querelle directe avec Mme Astor, et son bal devient le champ de bataille.

Larry (Harry Richardson) a presque convaincu son père de le laisser poursuivre une carrière dans l’architecture. Monsieur Baudin s’avère ne pas être celui qu’il prétend être. Pendant ce temps, Oscar (Blake Ritson) décide de mettre toutes les chances de son côté avec Gladys au bal, où cette dernière fait enfin son coming out en société. Voici tout ce que vous devez savoir sur la fin de la saison 1 avant la sortie de la saison 2 de The Gilded Age.

Attention cet article contient des spoilers sur la fin de la saison 1 de The Gilded Age

Récap du final de The Gilded Age saison 1

Dans le final de la saison 1, intitulé « Que le tournoi commence », Marian se prépare à s’enfuir avec Raikes. Tout le monde autour d’elle a des réserves sur le jeune homme, et pas seulement Agnes (Christine Baranski). À cause de sa naïveté, Marian s’accroche à la conviction qu’il l’épousera comme il l’a promis. Ada (Cynthia Nixon) comprend que sa nièce fait une fugue. Bien qu’elle souhaite désespérément qu’elle ne fasse pas cela, elle n’arrête pas la jeune femme.

Pendant ce temps, chez les Scott, un membre du personnel de maison trouve un mot dans l’une des poches d’Arthur et le donne à Dorothy. Lorsque celle-ci le lit, elle est visiblement ébranlée par son contenu. Lorsque Peggy rentre chez elle, elle en informe sa fille. Peggy commence immédiatement à s’effondrer, réalisant l’ampleur de ce que son père lui a caché.

Alors que Gladys et Carrie préparent leur danse pour le bal, Bertha se rend chez Mme Astor pour l’inviter personnellement au bal. Cependant, on lui dit que Mme Astor n’est pas là et on la renvoie à la porte. Lorsqu’elle voit qu’on laisse entrer une autre personne, elle comprend que Mme Astor ne veut pas la rencontrer. Tout comme son mari, Bertha peut être incroyablement impitoyable quand elle en a besoin. Elle rentre chez elle et annonce à sa famille qu’elle retire Carrie de la liste des danseuses.

La mystérieuse femme à qui Baudin a été vu parler s’avère être sa femme dont il est séparé. Après avoir appris qu’il travaille désormais pour les Russel, elle est venue chercher la réconciliation. Comme elle a une certaine influence sur Baudin, il fait la seule chose raisonnable à faire et parle à George (Morgan Spector), admettant qu’il n’est pas vraiment français. Il s’agit de Josh Bourdain, originaire de Wichita, dans le Kansas. Josh a travaillé comme marin pendant un certain temps, avant de se rendre à Cannes. Là, il a commencé à travailler dans un restaurant et a fini par recevoir toute la formation nécessaire.

Lorsqu’il est arrivé à New York, il a découvert que personne ne voulait embaucher un chef de Wichita. Il s’est donc inventé une identité française et a appris à parler avec un faux accent français. Lorsqu’il rejoint le personnel de la maison Russell, la mascarade a duré un certain temps. Bien que Bertha le renvoie, il s’en sort pour les Russel lorsque son remplaçant devient ivre le jour du bal. Par la suite, Bertha et George le réintègrent.

Fin de The Gilded Age : Marian et Raikes se séparent-ils ?

Oui, Raikes et Marian se séparent, apparemment pour de bon, dans le final de la saison 1 de « The Gilded Age ». Après avoir quitté la maison des van Rhijn, Marian se dirige vers la maison de Mme Chamberlain, où elle est censée rencontrer Raikes. Plus tôt, Peggy y a porté ses bagages. Les heures passent, et aucun signe de Raikes.

Pendant ce temps, quelque temps après son départ, une Aurora désemparée se rend chez sa tante à la recherche de Marian. Elle a vu Raikes à l’opéra, en compagnie de Cissie Bingham. Aurora finit par retrouver Marian et lui raconte ce qu’elle a vu. Et même là, Marian a du mal à croire que Raikes puisse la trahir de la sorte. Plus tard, elle se rend au bureau de Raikes et l’y trouve.

Et toutes les opinions sceptiques des sympathisants de Marianne sur Raikes s’avèrent vraies. Il est en effet un aventurier et un arriviste impitoyable. Maintenant qu’il a goûté à la société polie, il n’a pas l’intention de s’en éloigner. Il n’y a aucune raison de ne pas le croire quand il dit qu’il avait des sentiments sincères pour Marianne. Cependant, l’ambition et la recherche de la richesse sont apparemment devenues plus importantes pour lui que l’amour.

Qu’est-il arrivé à l’enfant de Peggy ?

Dans l’épisode 8, Peggy révèle à Marian qu’elle a été mariée et enceinte une fois. Son père a annulé le mariage, et le bébé est mort peu après sa naissance. Dans le final de la saison 1, Peggy découvre que son fils est vivant grâce au mot trouvé dans la poche de son père. Lorsqu’il rentre chez lui, Peggy et sa mère le confrontent. Arthur pensait libérer sa fille et son petit-fils d’une vie de honte. Il s’est ensuite assuré que l’enfant aurait une bonne vie en le faisant adopter. Peggy le supplie de lui dire où se trouve son fils, mais Arthur refuse de divulguer cette information. La seule chose que Peggy sait, c’est que son fils est à Philadelphie. À la fin de la saison, elle et sa mère ont l’intention de s’y rendre et de chercher le garçon.

Mme Astor assiste-t-elle au bal de Bertha Russell ?

Oui, Mme Astor assiste au bal de Bertha Russell. C’est sa fille, Carrie, qui l’a convaincue de le faire. Après son exclusion du bal, Carrie ne blâme pas Bertha pour cela. Au contraire, elle exhorte sa mère à faire la paix avec Bertha. Mme Astor est l’incarnation du privilège de la vieille fortune. Mais même elle se rend compte qu’elle ne peut pas fermer la porte aux nouveaux membres. Comme le lui rappelle Ward McAllister, les aspirants formeront leurs propres cercles et les tiendront à l’écart s’ils continuent à le faire. À la demande de Bertha, Mme Astor s’assure que d’autres personnes fortunées assistent à la fête. Cela inclut Ada et Agnes, qui ont été particulièrement mentionnées par Bertha.

Dans l’épisode pilote, personne de notable n’assiste à la fête organisée par Bertha. Dans la période intermédiaire, elle et George ont trouvé le moyen de changer radicalement cette situation. Bien qu’elle puisse encore faire face à un certain antagonisme à l’avenir, elle a réussi à établir fermement sa famille dans la société polie de New York.

Pour rappel, la saison 1 de The Gilded Age est dispo en streaming sur OCS en France.