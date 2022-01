The Flight Attendant : Sharon Stone rejoint Kaley Cuoco dans la saison 2

HBO Max a annoncé que Sharon Stone a signé pour apparaître en tant que guest star récurrente dans la deuxième saison de la série de comédie dramatique The Flight Attendant dirigée par Kaley Cuoco.

Sharon Stone, qui a récemment joué dans Mosaic et The New Pope sur HBO, ainsi que dans Ratched sur Netflix, rejoint la série nommée aux Emmy Awards dans le rôle de Lisa Bowden, la mère de Cassie (Cuoco), qui, après avoir passé sa vie à gérer l’alcoolisme de Cassie, n’a plus de patience ni de bonne volonté pour sa fille et préfère rester séparée.

Après l’annonce, Kaley Cuoco s’est rendue sur Instagram pour partager une image d’elle et de Sharon Stone, accompagnée de la légende “hi mom”.

Dans la deuxième saison de The Flight Attendant, Cassie Bowden (Cuoco) mène une vie sobre à Los Angeles tout en travaillant au noir comme agent de la CIA pendant son temps libre. Mais lorsqu’une mission à l’étranger l’amène à assister par inadvertance à un meurtre, elle se retrouve mêlée à une autre intrigue internationale.

La saison 2 de The Flight Attendant voit le retour de Kaley Cuoco, Zosia Mamet, Griffin Matthews, Deniz Akdeniz, Rosie Perez, T.R. Knight, Yasha Jackson et Audrey Grace Marshall aux côtés des nouveaux venus dans la série, Sharon Stone, Mo McRae, Callie Hernandez, JJ Soria, Alanna Ubach, Cheryl Hines, Jessie Ennis, Mae Martin, Margaret Cho, Santiago Cabrera et Shohreh Aghdashloo.

La deuxième saison de The Flight Attendant devrait être diffusée sur HBO Max plus tard cette année.