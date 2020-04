The Flash Season 6 Episode 17 Review

Jessie Robertson revient sur le dix-septième épisode de la saison 6 de Flash…

«Libération» a un double sens comme nous le découvririons bientôt: non seulement cet épisode où Eva a finalement fait sa grande sortie du «Mirrorverse», mais l’un de ses clones miroirs a trouvé sa propre vie dans une scène étrangement touchante.

Il y a encore beaucoup de choses que nous ne savions pas sur le fonctionnement du Mirrorverse et je pense que cela a été fait exprès. Comme tous les bons méchants, Iris a finalement découvert la chambre secrète d’Eva derrière le miroir. Cela lui a en quelque sorte montré un stock d’événements qui lui ont tout expliqué, mais cela l’a submergée en même temps. Eva lui a rappelé qu’elle avait travaillé sur ce plan pendant une demi-décennie, mais sérieusement, nous ne savons pas non plus ce que c’est. La façon dont cela a été exécuté, j’applaudis vraiment. Parfois, des choses comme ça peuvent ressembler à un flic; mais, la façon dont cela se fait ici, à grands traits, avec chaque nouveau chapitre révélant quelque chose de plus. Attendez, Kamilla et Singh sont dans ce miroir aussi? Je veux dire, nous le soupçonnions, mais je pensais qu’il ne s’agissait que de ces quelques pièces? On dirait que nous le découvrirons car le style de reportage et le cœur irrésistants d’Iris ne la laisseront pas partir sans eux.

Pendant ce temps, d’autres Iris ont également une sous-intrigue! Nous n’en avons pas eu la moindre idée avant cette semaine, mais elle avait commencé à développer une volonté ou une âme, pas entièrement sûre. Une partie du plan d’Eva était d’acquérir une fraction du sang magique de Bloodwork pour l’aider à effectuer sa transition. Il était toujours aussi effrayant et pouvait sentir le changement d’Iris en quelque sorte. C’était une scène étrange qui sort mais vous pouvez être sûr qu’elle reviendra en jeu. Comme elle a toujours fait sa part et a aidé Eva à s’échapper et à couper et couper en morceaux un Barry Allen très lent, elle a également pu être convaincue de la réalisation de ce qu’elle voulait: être en vie. Pour ressentir quelque chose. Barry l’a convaincue de faire ce qui était bien, ce qui doit être une réussite de sa part. Alors qu’elle se brisait en morceaux, elle semblait en paix. Sera-ce la dernière fois que nous verrons cette entité miroir? Je parie pas.

Barry trouver Iris, récupérer sa vitesse, sont toujours les objectifs centraux de cette saison et à ce stade, ils semblent plus éloignés que jamais. Rappelez-vous la semaine dernière, je n’ai mentionné aucun Caitlin? Il y avait une raison à cela !! Brillant! Elle était entrée en mode de conservation et s’était glacée (comme Caitlin) de sa légère dague blessée il y a quelques semaines. Cisco et Ralph ont réussi à la faire sortir en utilisant des câbles cavaliers allongés, ce qui était une comédie géniale! Et Eva est sortie et sûrement après son mari, donc il reste encore une saison et je pense que l’équipe créative a tiré sur tous les cylindres cette année.

Évaluation – 8.5 / 10 – De grandes révélations! Grand mouvement dans l’intrigue et effets spéciaux de miroir fou! Un autre chapitre efficace de cette saison de roman graphique.

Jessie Robertson