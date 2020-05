The Flash saison 7 : toutes les infos à ne pas manquer !

Au terme de la saison 6, il faut reconnaître que les mystères s’épaississent. Les personnages s’entremêlent, créant ainsi des tournures d’histoire plus qu’imprévues. Les fans sont impatients de retrouver les aventures de la Team Flash avec la saison 7.

Les décisionnaires de Warner Bros TV espèrent produire la suite au plus tôt. Ainsi, les possibilités restent encore à débattre, étant donné la circonstance mondiale actuelle. Les prochains mois seront décisifs pour la sortie de la saison 7 de The Flash !

Si la reprise de la série devait se faire prochainement, la pandémie du COVID-19 a tout chamboulé. La diffusion de la saison 7 de la série issue de l’univers des DC Comics a donc été repoussée. Le calendrier est désormais retardé d’une manière incertaine. La saison 7 de The Flash est néanmoins envisagée pour le mois de janvier 2021.

A quoi faut-il s’attendre avec cette nouvelle saison ?

Si la pandémie a interrompu la publication des 3 derniers épisodes de la saison 6, on peut déjà reconnaître que ces épisodes constitueront les premières de la saison 7. Eric Wallace, scénariste du show, a déclaré pendant une interview au magazine EW (Entertainment Weekly) : « Cela n’a pas changé la façon dont nous allons terminer l’arc, en raison des trois épisodes qui restent – qui sont maintenant les trois premiers épisodes de la saison 7 – l’épisode 620, qui devient maintenant l’épisode 701, 90% des images sont dans la boîte ».

Des changements sont à prévoir pour la saison 7. Le personnage d’Allegra Garcia deviendra une régulière de la série et on verra fréquemment le visage de Sue Dearbon. Par contre, retrouvera-t-on Eva McCulloch après son évasion de Mirroverse ? Le showrunner s’exprime sur le sujet : « L’autre grande chose que cela ( la pandémie COVID-19) affectera c’est la forme que prendra le reste de la saison 7. Nous avons en fait déjà commencé à découper la saison 7 lorsque cette pandémie s’est produite. Comment cela affecte-t-il le début de la saison 7 ? Je pense que cela la rend encore meilleure, je pense que cela la rend plus forte parce que ça nous oblige à regarder ces deux choses distinctes – qui est la fin de l’histoire d’Eva et le début de l’histoire du méchant suivant et comment il se rapporte à Barry et Iris. Ils devront en quelque sorte être encore plus connectés car il n’y a plus de vacances d’été entre les deux histoires. Le public en fera l’expérience une semaine plus tard. » Le fait le plus sûr est le retour de Chester P. Runk qui a aussi acquis le rang de régulier. Ce génie de la technologie innovante fait alors maintenant partie de la team Flash.

Un bébé en perspective ?

Depuis que Nora s’est dévoilée dans le passé, les internautes fanatiques espèrent que sa mère, Iris devienne enfin maman. La timeline l’a toutefois rapidement fait disparaître lorsqu’elle a retrouvé son père Barry. La saison 6 n’a pas vraiment mis le couple Allen-West à l’honneur du couple, surtout quand Iris fut enlevée par Mirrorverse. Le directeur de série suscite l’intrigue en soulignant : « J’aurais souhaité que tout le monde puisse voir l’épisode qui vient juste après et savoir exactement où se trouve Iris et ce qui lui est arrivé. C’est vraiment cool et il y a un twist, et c’est une grande histoire d’Iris avec beaucoup de surprises. En outre, il y a une grande guest star des saisons précédentes de The Flash. J’étais vraiment excité que les gens voient cela la semaine prochaine et comment cela se rattache à ce que fait Eva. De plus, le prochain épisode est incroyablement émotionnel, il fait pleurer, et j’adore le regarder. ». La saison 7 sera-t-elle plus clémente avec Barry et Iris ? L’auteur confirme quand même une fin heureuse pour eux. Un bébé Flash, peut-être, contribuera à ce bonheur ? En attendant les réponses dans la saison 7, les fans ne manqueront pas d’idées pour leurs théories.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par DC MARVEL UNIVERSE (@all_dcmarveluniverse) le 15 Mai 2020 à 10 :12 PDT

Nouvelle saison, nouveau méchant ?

La saison 6 s’est clôturée avec un Mirror Master plus dangeureux. Une nouvelle méchante personnalité est imaginée pour la saison 7. Une petite mise-au point va éclaircir cela. Dans la première phase de la saison 6, Barry Allen et son équipe sont occupés avec la « Crisis on infinite Earths » et la pression menaçante de Bloodwork. Dans la deuxième phase, Barry perd ses pouvoirs de Speedster, alors qu’un autre Mirror Master apparaît. Dans l’une ou l’autre, un réel mystère pouvait être décelé. Il s’agit probablement du Godspeed : un vrai méchant speedster. En plus des binômes robotiques de Central City, donc, on prévoit cet autre vilain pour la saison 7. Par ailleurs, on ne sait toujours pas qui tient vraiment les ficelles et provoque tous ces évènements dramatiques.

Partager : Twitter

Facebook