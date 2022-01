The Faraway Paladin saison 2 : Date de sortie et détails de l’intrigue

The Faraway Paladin ou Saihate no Paladin est un anime d’action-fantastique basé sur la série de romans japonais du même nom de Kanata Yanagino. La série suit Will, un enfant humain élevé par trois gardiens morts-vivants nommés Blood, Gus et Mary. Bien que le trio ait fait de son mieux pour lui transmettre ses connaissances et sa sagesse, il leur a caché un secret. Pour des raisons mystérieuses, Will a encore des souvenirs de sa vie passée au Japon contemporain dans laquelle il n’a rien réussi à accomplir. Déterminé à ne pas répéter ses erreurs, il prend sa formation au sérieux mais est-il préparé aux défis qui l’attendent dans un monde violent et stagnant ?

Les créateurs semblent avoir fait un excellent travail pour répondre aux questions soulevées dans le premier épisode, car l’anime a recueilli une base de fans mondiale et une note globale décente sur les plateformes en ligne. Après la conclusion de la saison 1, les fans sont impatients d’en savoir plus sur le retour de leur anime préféré. Si vous êtes également curieux de la même chose, Betanews a ce qu’il vous faut.

Date de sortie de la saison 2 de Faraway Paladin

La saison 1 de The Faraway Paladin a été créée le 9 octobre 2021 et s’est terminée quelques semaines plus tard, le 3 janvier 2022, dispo sur Crunchyroll en France. L’anime comprend douze épisodes, chacun d’une durée d’environ 23 minutes. La série est animée par Children’s Playground Entertainment, avec Tatsuya Takahashi supervisant les scripts et Yuu Nobuta dirigeant l’équipe de réalisation.

En ce qui concerne le retour de l’anime d’action-aventure pour un autre opus, nous avons une bonne nouvelle pour les fans. Avant même la sortie du dernier épisode du premier opus, il a été officiellement annoncé que la série était déjà en production pour la saison 2. L’annonce précoce ne fait que confirmer l’empressement des créateurs de l’anime isekai à continuer de raconter l’histoire de Will, qui n’est pas surprenant puisque le spectacle est meilleur que beaucoup de spectacles de son genre sortis en 2021, même s’il n’a pas encore reçu l’attention qu’il mérite.

#NEWS : Une S2 a été annoncée pour l'anime The Faraway Paladin ! ⚔️ ➡️ https://t.co/lQ9KObgpaL pic.twitter.com/2vFdyrzTdO — Crunchyroll FR (@Crunchyroll_fr) December 25, 2021

Probablement le seul domaine où la série n’a pas réussi à impressionner a eu un impact sur les ventes de romans légers et de mangas. Cependant, avec la production du prochain opus déjà en cours, les fans n’ont plus à s’inquiéter de ces facteurs. En supposant qu’il n’y ait pas de retard, la saison 2 de The Faraway Paladin sera diffusée au début de 2023.

Intrigue de la saison 2 de Faraway Paladin

Dans la saison 2, Will et Menel se dirigeront vers les montagnes de rouille, où un incendie de peste noire est sur le point de se déclarer et de faire des ravages, selon une prophétie inquiétante. Au cours de leur voyage au pays des nains, le duo rencontrera Grendir, un garde qui a été témoin des horreurs de la Grande Guerre et sait tout ce qu’il y a à savoir sur le pays. La rencontre inattendue aidera Will à en apprendre beaucoup sur l’histoire des nains et la guerre impitoyable qui a tout changé dans les montagnes de Rust et aura finalement des effets conséquents sur la prémisse du spectacle.