The Family Man Saison 2 Date de sortie, casting, intrigue, bande-annonce et plus

– – – The Family Man est une émission de télévision sur le Web, un drame indien, créée sur les films Amazon Prime créés par Raj Nidimoru et Krishna DK. L’émission a été déclarée le n juin 2018; il a été abandonné sur la vidéo principale en septembre 2019. Il est officiellement annoncé que la chaîne sera renouvelée à ce moment-là et pour la saison 2 de la saison 3. Date de sortie de la saison 2 de Family Man L’émission de télévision sur Internet de Manoj Bajpayee, qui est superhit comme prévu, sera renouvelée pour une saison 2. Lors d’une réunion, Manoj a déclaré que la saison devrait être diffusée jusqu’au début de 2021, bien que l’annonce concernant la sortie de la saison 2 ne soit pas encore faite. L’intrigue de la saison 2 de The Family Man L’intrigue de base de The Family Man tourne autour de Shrikant Tiwari, joué avec Manoj Bajpayee, un homme de la classe moyenne. Il travaille en secret pour TACS, un service de sécurité. Shrikant comprend une vie conjugale et une famille, bien qu’il soit le plus excellent agent de l’agence. Il est incapable de fournir une attention. Pendant ce temps, il obtient une mission pour détruire un plan terroriste, «Mission Zulfiqar». Avec son équipe, il tue Moosa toutes ses tentatives, le lien de l’attaque. Avec son groupe, il sauve la capitale Delhi d’un assaut à la bombe chimique. Bien que la mission Zulfiqar soit détruite, le spectacle se termine par un cliffhanger soutenant ce gestionnaire de terroristes. L’histoire de la saison 2 n’est pas encore divulguée, mais on pourrait deviner qu’elle pourrait inclure l’épouse de Shrikant avec Arvind, l’avenir de la mission Zulfiqar, une histoire appropriée de Leading Samer. L’accent sera mis sur la bande que la petite amie de Karim a découverte après avoir été tuée la première année; cela pourrait nuire à son agence et au potentiel de Shrikant. Le casting de Family Man Saison 2 Cast Saison 2 incorporera les stars de la saison 1, car l’histoire sera sur la bonne voie depuis la fin de la dernière saison. Par conséquent, le casting comprendra Manoj Bajpayee, Priyamani, Sharib Hashmi, Neeraj Madhav, Pawan Chopra, Kishore Kumar Gul Panag Sandeep Kishan Mehek Thakur. Dans la saison 2, nous verrons Samantha Akkineni en tant que personnalité, elle a déclaré cette série dans une interview, et elle est assez excitée. Bande-annonce de la saison 2 de The Family Man – – –

The Family Man DVD - DVD Zone 2 De Brett Ratner avec Nicolas Cage Tea Leoni Don Cheadle Jeremy Piven - film - Parution : 09/11/2005

Ant-Man and the Wasp Movbi & Ant-Man Cosbaby Set Ant-man and the Wasp - Ant-Man et Movbi Cosbaby Hot Toys Bobble-Head Figure 2-Pack Pour célébrer la sortie du très attendu film Marvel Cinematic Universe Ant-Man and the Wasp, Hot Toys est heureux de sortir une nouvelle série de Cosbaby Bobble-Heads, qui comprend Ant-Man , Wasp, Ant-Man on Flying Ant, et

Nike Air Plus Uptempo 96 QS CJ6125100 universal toute l’année chaussures pour hommes blanc/bleu/bleu marine 8 UK / 9 US / 42 1/2 EUR / 27 cm 8 UK / 9 US / 42 1/2 EUR / 27 cm - blanc/bleu/bleu marine - Marque: Nike, Type d’utilisateur: Hommes, But: Universal, Saison: toute l’année, Coupe: over-the-ankle, Couleur: Blanc-Bleu-Marine bleu, Matériau supérieur: Tissu, synthétique, Type semelle: Tissu,