The Expanse Saison 5: Le passé mystérieux d’Amos Burton

Fans en attente de la première de L’étendue la saison 5 peut penser qu’ils connaissent Amos Burton et les autres membres de la Rocinante assez bien maintenant, et les lecteurs des romans de James SA Corey sont probablement satisfaits de leur prescience des événements à venir. Cependant, un récent CELUI-LÀ L’interview avec le showrunner Naren Shankar révèle que les téléspectateurs adeptes peuvent déjà avoir de nombreux indices sur ce qu’ils pourraient apprendre sur le passé d’Amos cette année.

Shankar a attiré l’attention, par exemple, sur l’interview approfondie que Monica Stuart a faite avec le mécanicien du navire lors de la saison 3. Amos a confirmé qu’il avait commencé comme apprenti syndical sans parrain après avoir échappé aux bidonvilles de Baltimore en remportant un tirage au sort, et Monica se méfiait de l’incroyable chance pour un enfant qui a grandi sur Basic. Serait-ce plus qu’une question de chance?

Mis à part un certificat de naissance et sa supposée victoire à la loterie à 15 ans, Amos n’a pas de documents officiels du gouvernement le liant à un passé spécifique. «J’ai parlé à des habitants, cependant, et ils m’ont parlé d’un gars qui s’appelait également Amos Burton qui était une sorte de chef de la mafia», a déclaré Monica à Amos lors de la troisième saison. «Mais ça ne pouvait pas être toi parce que tu as quitté la ville quand tu avais quinze ans. Amos a simplement répondu que c’était un nom courant avant de briser la caméra du journaliste, mais pourrions-nous rencontrer certains des contacts criminels d’Amos en L’étendue saison 5?

Avance rapide vers L’étendue finale de la saison 4, et nous voyons Amos retourner sur Terre. « Il y a beaucoup de mystère attaché à la trame de fond d’Amos autour de Baltimore », a déclaré Shankar CELUI-LÀ. «Sans dire précisément pourquoi il revient, vous obtiendrez beaucoup de réponses. Les choses vont se sentir vraiment, vraiment satisfaisantes parce que cela illumine un côté de lui que personne d’autre rochers obtient de voir. Personne d’autre ne le sait vraiment, mais le public va aller avec Amos pour en faire l’expérience.

