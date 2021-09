The Electrical Life of Louis Wain : avec Benedict Cumberbatch et Claire Foy sur Amazon Prime Video

Amazon Prime Video a publié la bande-annonce officielle du prochain film biographique intitulé The Electrical Life of Louis Wain, centré sur l’artiste anglais titulaire du titre, connu pour son penchant à faire des chats et des chatons les sujets principaux de la plupart de ses dessins. La vidéo, que vous pouvez visionner ci-dessous, met en lumière le début de sa carrière artistique, sa romance avec la gouvernante de ses sœurs ainsi que ses problèmes de santé mentale.

Avec les lauréats des Emmy Awards Benedict Cumberbatch et Claire Foy, le film a été présenté en première mondiale au Festival du film de Telluride en 2021. Il devrait arriver dans certains cinémas américains le 22 octobre, avant de faire ses débuts sur Prime Video le 5 novembre.

The Electrical Life of Louis Wain est réalisé par Will Sharpe à partir d’un scénario qu’il a coécrit avec Simon Stephenson. Le film réunit les stars Benedict Cumberbatch (Sherlock) et Claire Foy (The Crown), qui ont déjà travaillé ensemble sur le drame Wreckers en 2011.

“L’extraordinaire histoire vraie de l’artiste britannique excentrique Louis Wain, dont les images ludiques, parfois même psychédéliques, ont contribué à transformer à jamais la perception des chats par le public”, peut-on lire dans le synopsis officiel. “En nous déplaçant de la fin des années 1800 jusqu’aux années 1930, nous suivons les aventures incroyables de ce héros inspiré et méconnu, alors qu’il cherche à percer les mystères “électriques” du monde et, ce faisant, à mieux comprendre sa propre vie et l’amour profond qu’il partageait avec sa femme Emily Richardson.”

Ils seront rejoints par Andrea Riseborough, Toby Jones, Hayley Squires, Stacy Martin, Aimee Lou Wood, Jamie Demetriou, Adeel Akhtar, Sophia Di Martino, Olivier Richters, Nick Cave, Sharon Rooney, Julian Barratt, Indica Watson et Richard Ayoade. Les lauréats des Oscars Taika Waitit et Olivia Colman y participeront également, cette dernière devant être la narratrice.

The Electrical Life of Louis Wain est produit par Guy Heeley, Adam Ackland, Ed Clarke et Leah Clarke. Amazon Studios et StudioCanal produisent le film en partenariat avec SunnyMarch de Cumberbatch, Shoebox et Film4. Studiocanal sort le film dans ses territoires : Royaume-Uni, France, Allemagne, Australie/NZ et vend à l’international, tandis qu’Amazon s’occupe de la distribution en salles aux États-Unis.