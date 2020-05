The Elder Scrolls: Blades maintenant disponible sur Nintendo Switch

– Publicité –



Les fans d’Elder Scrolls sont prêts pour un régal puisque Bethesda a publié la nouvelle version de The Elder Scrolls: Blades sur Nintendo Switch. Le commutateur est devenu une plate-forme de jeu populaire, Nintendo ne manque pas de faire son apparition dans le jeu sur console.

Elder Scrolls: Blades Detail



La meilleure partie de ce jeu est que ce jeu était déjà disponible dans Android et si vous l’avez joué, vous pouvez enregistrer les données dans bethseda.net et le charger et profiter du jeu d’où vous êtes parti. De plus, cela signifie que vous pourrez importer votre personnage existant sans avoir à en créer un nouveau à partir de zéro.

Elder Scrolls: Blades Date de sortie

The Elder Scrolls: Blades est un jeu d’arcade d’action qui a un mélange de donjon rampant et sculptant votre propre héros. Les graphismes étonnants sont à la hauteur des normes de 2020 et le gameplay était simple, mais en raison du contrôle, le caractère dû à la console de commutation était spectaculaire.

– Publicité –

Bethesda avait prévu de publier de nombreux jeux sur Nintendo Switch en 2019, mais malheureusement, ils ont tous été suspendus et en raison de la pandémie COVID-19, nous ne pouvons pas nous attendre à ce que les jeux sortent de si tôt.

– Publicité –